Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que llaman la atención debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. Al respecto, hoy resulta trascendental e histórica la construcción de lo que terminará siendo el túnel más largo de América Latina tras avance de megaproyecto denominado como “La Nueva Vía al Mar”, cuyos tramos evidencian el arduo trabajo realizado para mejorar condiciones de conectividad, optimizar el tránsito de unidades vehiculares, entre otros beneficios dirigidos a millones de personas.

EN UN HECHO SIN PRECEDENTES PARA AMÉRICA LATINA, ASÍ ES EL TÚNEL MÁS LARGO DE LA REGIÓN Y QUE SE TERMINA DE CONSTRUIR CON CASI 40 KM DE VÍA NUEVA

Anualmente, el tráfico es un tema que genera debate, y a nivel global, son los gobiernos aquellos cuyas obras evidencian el propósito de reducirlo para mejorar calidad de vida.

En ese sentido, y con respecto a la mejora del desplazamiento de unidades vehiculares en carretera, hoy llama la atención la venidera inauguración del túnel más largo de América Latina dada sus características puntuales y esa longitud ascendente a los casi 10 km, según lo precisa la Gobernación de Antioquia.

La información brindada y proveniente desde Colombia como parte del megaproyecto “La Nueva Vía al Mar”, remarca que dicha obra subterránea tiene la finalidad de mejorar las “condiciones de conectividad de Medellín con el Urabá”, y en general del departamento con el centro del país, la Costa Pacífica y Atlántica.

“La totalidad del proyecto tiene una longitud aproximada de 39.5 kilómetros de vía nueva”, puntualiza el propio consorcio encargado de edificar el denominado “Túnel del Toyo” cuya longitud lo convertirá en el más extenso de América Latina buscando reducir los tiempos de transporte, y facilitar el tránsito de comercio.

Con respecto a cada uno de los tramos que lo componen, resulta importante destacar que el número 1 ya figura 100% culminado, mientras el segundo supera el 70% de ejecución, y finalmente determinará que inicie operaciones entre fines de 2026 e inicios de 2027.

OTROS DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OTORGARÁ EL TÚNEL DEL TOYO EN “LA NUEVA VÍA AL MAR” DE COLOMBIA

Reducción de 25 km aproximados en la vía que conecta a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas (Hoy 62 km).

Medellín estará a 4 horas con 30 minutos aproximados de los siguientes puertos que se construirán en Urabá:

- Puerto Antioquia

- Puerto Pisisi

- Puerto Internacional del Darién

Disminución de costos para el transporte de carga, no siendo necesario a partir de operatividad de túnel, que los vehículos tengan que desplazarse hasta los puertos ubicados en Barranquilla y Cartagena (Distancia cercana a las 24 horas).

ASÍ ES EL TÚNEL SUBMARINO QUE PRETENDE UNIR EUROPA CON ÁFRICA EN OTRO HECHO SIN PRECEDENTES

Anualmente, los gobiernos del mundo impulsan e invierten en la ejecución de megaproyectos que permitan enlazar de manera fija hasta a países limítrofes como España y Marruecos ubicados en Europa y África, respectivamente, cuyo protagonismo hoy revela la reactivación del Proyecto del enlace fijo del Estrecho de Gibraltar.

Desde 1981, tanto la Compañía Nacional Marroquí de Estudios del Estrecho como su homóloga Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), vienen uniendo fuerzas para llevar a cabo trabajos en dicho único canal de comunicación entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo con el plan puesto en construir el túnel submarino que constituya “un eslabón esencial de la red de transporte euromediterránea”.

Según información compartida por Europa Sur como medio periodístico y también el Instituto de la Ingeniería de España (IIE), el Proyecto de enlace fijo que unirá Europa y África, estaría quedando operativo para la Copa del Mundo 2030 que precisamente tiene como coorganizadores a España y Marruecos y también Portugal, bajo una longitud de 28 kilómetros, e inversión ascendente a los 7,534 millones de dólares.

“En cuanto al trazado, tendría 42 kilómetros, de los que 27,7 discurrirían en túnel submarino y 11 kilómetros en túnel bajo tierra exclusivamente (38,67 kilómetros en total), entre Punta Paloma, en Tarifa, y Punta Malabata, en la bahía de Tánger”, refiere el IIE, revelando además que “la profundidad máxima sería de 300 metros y la pendiente máxima del 3%”.

Cabe resaltar, que actualmente SECEGSA se encuentra avanzando en el Proyecto del enlace fijo del Estrecho de Gibraltar mediante la instalación de “cuatro sismómetros en el fondo marino en colaboración con el Real Observatorio de la Armada”, indica también Europa Sur al respecto de una iniciativa retomada que contempla la realización de dos fases, siendo la primera con un solo túnel ferroviario monotubo, y la segunda con dos túneles ferroviarios de dirección única que entraría en servicio cuando la demanda lo requiriera.