A nivel global incluso, la comida peruana resalta por su sabor, entre otras características puntuales, siendo hoy “El Mundial de los Desayunos”, aquel certamen online creado por Ibai Llanos que viene resaltando ahora las bondades entorno al tradicional pan con chicharrón. En ese sentido, y tomando en cuenta el impacto generado entre millones de internautas, resulta importante destacar actualmente a los 4 países semifinalistas de dicho torneo gastronómico, que no solo son sudamericanos como Chile y Venezuela, sino que además de manera muy curiosa sus selecciones de fútbol cayeron goleados el mismo día en partidos válidos por las Clasificatorias 2026.

ESTO DIJO IBAI LLANOS EN REFERENCIA A LOS 4 PAÍSES SEMIFINALISTAS DEL “MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” Y LA COINCIDENCIA ENTORNO A SUS SELECCIONES DE FÚTBOL PERDIENDO EN PARTIDOS DE ELIMINATORIAS

No solo el fútbol despierta pasiones, sino también ahora aquel “Mundial de los Desayunos” que organiza Ibai Llanos, y donde finalmente 4 países sudamericanos terminan luchando por llegar a la gran final gracias a votos de millones de internautas.

A propósito del ‘Clásico del Pacífico’ entre Perú y Chile, y además el Venezuela vs. Bolivia, el afamado streamer español viene llamando la atención tras asociar dicha instancia de su torneo gastronómico con las goleadas que curiosamente sufrieron estas selecciones de fútbol en partidos rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Con asombro e incredulidad ha tomado Ibai Llanos que justo los 4 países semifinalistas del “Mundial de los Desayunos” hayan perdido el mismo día, y por el mismo marcador de 0-3 en contra.

“¡El pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos! ¡Alegría!“, exclamaba mediante video publicado en redes sociales, y sin dejar de mencionar el dato curioso mencionado líneas arriba entorno a las goleadas recibidas por justamente Perú, Chile, Venezuela y Bolivia.

IBAI LLANOS COMPARABA EL PAN CON CHICHARRÁN CON DESAYUNO ECUATORIANO DE ESTA FORMA Y CAUSABA REVUELO EN REDES

El 15 de agosto, y mediante sus redes sociales de Instagram y TikTok, Ibai dio por iniciado el torneo gastronómico que ha denominado como “El Mundial de los Desayunos” cuyas llaves de eliminación directa al mismo estilo de la Copa Libertadores u otros importantes certámenes de fútbol, situaron inicialmente a Perú con el tradicional pan con chicharrón midiendo fuerzas contra los chilaquiles de México.

Los octavos de final evidenciaron récord de votos por parte de la parcialidad peruana, y reconocidas marcas que mediante comentarios positivos le brindan todo su apoyo al popular sándwich hoy instalado en cuartos.

“He leído todo vuestro feedback y he añadido tamal, me lo habéis pedido mucho”, expresaba Ibai mediante video publicado a través de TikTok e Instagram donde confirmaba así el versus entre Perú y Ecuador que con su bolón de verde más encebollado buscaba vencer al emblemático pan con chicharrón, y así colocarse entre los 4 mejores desayunos del mundo.

Con 2.5 millones de votos finalmente el popular sándwich nacional se impuso a los chilaquiles mexicanos, y ahora en cuartos de final del torneo gastronómico que ha creado el streamer español, aparece como gran favorito para incluso llegar hasta la final tomando en consideración el gran apoyo recibido digitalmente.

ESTAS FAMOSAS MARCAS PERUANAS VIENEN APOYANDO AL PAN CON CHICHARRÓN EN “EL MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS” QUE ORGANIZA IBAI

Una vez anunciada la serie de octavos de final frente a la representación azteca, los comentarios de diversas marcas nacionales no se hicieron esperar, generando así todo un revuelo digital que trasciende e impacta, ya que casi 3 millones de likes ha terminado logrando que el popular sándwich adquiera mayor notoriedad, y ahora alcance la serie de semifinales junto a Chile.

La difusión de “El Mundial de los Desayunos” creado por Ibai, hoy unifica al Perú, y como parte de la eliminación directa protagonizada con México, gran cantidad de marcas y también chefs profesionales, han aparecido en Instagram y TikTok para hacerle barra a ese pan con chicharrón causante de la locura que viene resaltando el propio streamer español.

"No sabes de lo que somos capaces los fans de Perú“, expresaba Teleticket entorno a publicación donde el afamado creador de contenido inicialmente pide perdón por su preparación de los chilaquiles, y luego resalta la repercusión generada por parte de un torneo gastronómico difundido además mediante radio y televisión también.

El pan con chicharrón forma parte de los desayunos peruanos, y hoy representa al país en torneo gastronómico online creado por Ibai.

Otras de las marcas que apoyan la participación del pan con chicharrón en certamen online, y como representativo desayuno peruano, son Tambo, por ejemplo, las pizzerías Pizza Hut y Papa John’s, Oxxo, Bembos, KFC, y asimismo entidades de gobierno entre las cuales figuran comentando lo siguiente:

SUNEDU

- “Un pan con chicharrón cae perfecto justo ahora que iniciaron las clases”.

PCM

- “El sabor del Perú nos une”.