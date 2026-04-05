La misión Artemis II continúa generando asombro a nivel mundial, no solo por su avance hacia la Luna, sino también por las primeras imágenes captadas desde el espacio. En medio de una etapa decisiva, cuando la tripulación se preparaba para dejar la órbita terrestre, la NASA difundió una fotografía que muestra cómo luce nuestro planeta desde la nave en pleno vuelo. Este registro se obtuvo mientras los astronautas completaban maniobras clave y aguardaban la autorización final para continuar el viaje. A la par, se conocieron detalles sobre la rutina dentro de la cápsula, los ajustes técnicos realizados y las condiciones en las que se desarrolla esta histórica misión. Las revelaciones han despertado aún más interés por conocer cómo viven y qué observan los tripulantes en esta travesía sin precedentes.

¿QUÉ MOSTRÓ LA IMAGEN CAPTADA DESDE LA NAVE ORION?

La fotografía difundida muestra una vista parcial de la Tierra tomada desde gran altura, en la que también se distingue una sección del vehículo Orion, específicamente el componente de servicio que garantiza la energía y el movimiento de la cápsula. La imagen fue capturada mientras la nave permanecía en una órbita elevada, en un momento previo a una de las maniobras más importantes de la misión.

El comandante Reid Wiseman, conmovido por la vista, relató durante las transmisiones en vivo que desde su posición era posible distinguir con claridad el curso de los ríos y la formación de grandes tormentas sobre la superficie terrestre.

"Suddenly, we're up there with them."



We're sharing the Artemis II crew's first images from space—keep following our 24/7 live feed for the latest mission updates: https://t.co/BezILihoZc pic.twitter.com/OwgYsWnngp — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿CÓMO ES LA VIDA DIARIA DENTRO DE LA NAVE?

La rutina de los 4 astronautas protagonistas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, está regida por un cronograma minucioso que equilibra el trabajo técnico con el bienestar físico. Dedican varias horas al monitoreo de sistemas, mientras que también cumplen con periodos de sueño y ejercicios diarios.

Para evitar que sus cuerpos se debiliten por la falta de gravedad, el equipo dedica media hora cada día a ejercicios de fuerza con un aparato especializado que simula movimientos de remo y levantamiento de pesas. En cuanto a sus necesidades básicas, los viajeros se alimentan con productos deshidratados como pastas con queso o cortes de carne que preparan mezclándolos con agua líquida.

Incluso enfrentaron un reto logístico cuando el sistema sanitario sufrió un desperfecto poco después de salir de la Tierra, aunque lograron solucionarlo exitosamente siguiendo las guías enviadas por los ingenieros desde el centro de control en Houston, según informa el diario La República.

Working up an appetite!



As @AstroVicGlover gets in his exercise for the day, @Astro_Jeremy is preparing the crew's midday meal. pic.twitter.com/g6rvF43LOd — NASA (@NASA) April 3, 2026

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA LA MISIÓN ARTEMIS II?

Tras haber completado con éxito la inyección translunar el pasado jueves, la nave se desplaza hacia la luna bajo un diseño de trayectoria de retorno libre. Gracias a este sistema, la nave utilizará la fuerza gravitacional del satélite para impulsarse de regreso a casa automáticamente después de rodearlo.

El momento más emocionante será este lunes 6 de abril, fecha en la que Orion pasará por la zona posterior del satélite, un área que permanece oculta desde nuestra perspectiva terrestre. Allí, los astronautas aprovecharán el juego de luces y sombras del relieve lunar para fotografiar cráteres y montañas con una profundidad nunca antes vista.

Estos trabajos permitirán obtener información clave que será utilizada en futuras misiones, especialmente aquellas que buscan ampliar la presencia humana más allá de la órbita terrestre, como un posible viaje a Marte.

It’s not a straight shot to the far side of the Moon! 🌕



Over approximately 10 days, the Artemis II astronauts will orbit Earth twice before looping around the far side of the Moon in a figure eight and returning home. pic.twitter.com/udjejhxgVx — NASA (@NASA) April 2, 2026

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL DESCENSO FINAL EN EL OCÉANO?

Una vez que concluya el reconocimiento lunar y las investigaciones científicas sobre la salud humana, la misión iniciará su retorno definitivo hacia la Tierra.

El plan de la NASA estipula que la cápsula reingrese a la atmósfera para finalmente descender en las aguas del Pacífico, específicamente en las cercanías de la costa de California. Para asegurar un contacto suave con el mar, la estructura desplegará un complejo sistema de paracaídas y flotadores que la mantendrán estable.

Se estima que, en un tiempo no mayor a dos horas tras el amerizaje, los cuatro héroes espaciales serán rescatados por un navío de recuperación especializado, poniendo fin a una odisea de diez días que marca el renacimiento de la exploración tripulada a otros mundos.

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