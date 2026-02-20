¡Imposible de creer! Este es el KO más fulminante de la historia: los especialistas siguen sorprendidos

No cabe duda de que el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) es uno de los deportes de combate más extremos donde se boxea sin guantes, es decir, solo vendaje en ambas muñecas dentro de un ring circular. Por lo general, en esta competición, creada por David Feldman y con Conor McGregor como copropietario, participan peleadores de MMA, boxeo y Muay Thai. Precisamente, hace poco, Justin Watson rompió un récord al noquear en pocos segundos a su contrincante en uno de los eventos en Estados Unidos. El video, sin duda, ha generado un sinfín de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en hacerlo viral en otras plataformas debido a lo particular del caso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JUSTIN WATSON ROMPE UN RÉCORD AL NOQUEAR EN POCOS SEGUNDOS A SU RIVAL EN UN EVENTO BKFC

A través de las plataformas oficiales de Bare Knuckle FC, se dio a conocer que Justin Watson marcó un nuevo récord al noquear a Cole Ferrell en apenas 2.9 segundos. En el evento BKFC 69, que se desarrolló en Atlanta el pasado 6 de diciembre de 2024, el luchador impactó con el puño derecho a su rival, quien cayó a la lona ni bien inició el combate, lo que generó la ovación tanto de los comentaristas como del público asistente.

A NEW RECORD! JUSTIN WATSON GETS THE FASTEST KO EVER…2 SECONDS! #BKFC69 | Live NOW on BKFC App pic.twitter.com/G8T0dvcOVe — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) December 7, 2024

Por su parte, el árbitro Bryan Miner detuvo el combate de inmediato, pese a que Cole hacia lo posible por seguir en competencia. De esta manera, esto le permitió al atleta ostentar el título del nocaut más rápido en la historia de la organización. Es importante mencionar que, previamente a este combate, Watson fue derrotado en dos ocasiones seguidas por noqueo técnico en el primer asalto en 2023, conforme indica las estadísticas de la organización.

¿CÓMO ES EL EDIFICIO DE 10 PISOS QUE SE CONSTRUYÓ EN CASI 30 HORAS?

A través de varios videos difundidos por Broad Group en las redes sociales ha puesto en el ojo público una vez más a China por una asombrosa y rápida construcción de un edificio de 10 pisos en solo 28 horas y 45 minutos. Y es que, el sistema que utilizan los profesionales consiste en producir gran parte de la estructura en plantas industriales y luego trasladarla al sitio de la obra. En ese espacio se elaboran los componentes, se verifican sus dimensiones y se acondicionan para que el montaje sea rápido, organizado y con un menor margen de error posible.

De esta manera, los pequeños módulos, elaborados con acero B-Core y compuesto por dos placas externas de acero inoxidable que recubren un núcleo de tubos de acero, son elevados con grúas hasta ponerlos en su posición, lo que convierte en una construcción más sostenible. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y, gracias a su gran ductilidad, tolera mejor los movimientos sísmicos. Es importante mencionar que no es la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en China, ya que también se utilizó durante la pandemia del Covid-19 como hospitales de emergencia, según comparte el diario As.