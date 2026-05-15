El Bare Knuckle Fighting Championship se ha posicionado como una de las competencias más duras dentro de los deportes de contacto, donde los combates se desarrollan sin guantes y con las manos únicamente protegidas por vendajes en las muñecas, dentro de un cuadrilátero de formato circular. Esta organización, impulsada por el promotor David Feldman y con participación societaria del exluchador Conor McGregor, reúne a competidores provenientes de disciplinas como las artes marciales mixtas, el boxeo profesional y el muay thai. En un evento reciente celebrado en Estados Unidos, el peleador Justin Watson sorprendió al registrar un nocaut extremadamente rápido, resolviendo su combate en apenas segundos. La acción se difundió masivamente en internet, provocando una ola de comentarios y convirtiéndose en contenido viral por lo inusual del desenlace.

¡IMPRESIONANTE! El KO más brutal jamás visto: expertos no pueden creer lo que ocurrió en el ring

Mediante los canales oficiales del Bare Knuckle Fighting Championship se confirmó que Justin Watson estableció una marca histórica tras finalizar su pelea frente a Cole Ferrell en tan solo 2.9 segundos. El hecho ocurrió durante el evento BKFC 69, realizado en Atlanta el 6 de diciembre de 2024. Desde el arranque del combate, Watson conectó un golpe de derecha que derribó de inmediato a su oponente, quien cayó a la lona prácticamente al inicio de la acción. La rapidez del desenlace provocó una fuerte reacción del público y de los comentaristas presentes, que celebraron el nocaut relámpago convertido en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

A NEW RECORD! JUSTIN WATSON GETS THE FASTEST KO EVER…2 SECONDS! #BKFC69 | Live NOW on BKFC App pic.twitter.com/G8T0dvcOVe — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) December 7, 2024

Por su parte, el árbitro Bryan Miner detuvo el combate de inmediato, pese a que Cole hacia lo posible por seguir en competencia. De esta manera, esto le permitió al atleta ostentar el título del nocaut más rápido en la historia de la organización. Es importante mencionar que, previamente a este combate, Watson fue derrotado en dos ocasiones seguidas por noqueo técnico en el primer asalto en 2023, conforme indica las estadísticas de la organización.

¿Cómo es el edificio de 10 pisos que se construyó en casi 30 horas?

Imágenes difundidas por la empresa Broad Group en redes sociales han vuelto a colocar a China en el foco internacional, tras mostrar la construcción de un edificio de 10 niveles completado en apenas 28 horas y 45 minutos.

El procedimiento se basa en un sistema de edificación industrializada, donde gran parte de la estructura se fabrica previamente en plantas especializadas. Posteriormente, estas piezas son transportadas al terreno, donde se ensamblan de forma precisa, optimizando tiempos, reduciendo errores y mejorando la organización del montaje.

¿Qué más se sabe sobre este increíble récord?

Los módulos, elaborados con acero B-Core —un material compuesto por dos láminas exteriores de acero inoxidable y un núcleo de tubos de acero—, son izados mediante grúas hasta su posición final. Este sistema no solo agiliza el proceso constructivo, sino que también aporta mayor sostenibilidad, además de una alta resistencia a la corrosión y una mejor respuesta ante movimientos sísmicos gracias a su flexibilidad estructural.

Cabe destacar que este tipo de tecnología ya había sido implementada en China en proyectos anteriores, incluyendo la construcción de hospitales temporales durante la pandemia de la Covid-19, según reportes citados por el diario As.