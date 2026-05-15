Por Redacción EC

El Bare Knuckle Fighting Championship se ha posicionado como una de las competencias más duras dentro de los deportes de contacto, donde los combates se desarrollan sin guantes y con las manos únicamente protegidas por vendajes en las muñecas, dentro de un cuadrilátero de formato circular. Esta organización, impulsada por el promotor David Feldman y con participación societaria del exluchador Conor McGregor, reúne a competidores provenientes de disciplinas como las artes marciales mixtas, el boxeo profesional y el muay thai. En un evento reciente celebrado en Estados Unidos, el peleador Justin Watson sorprendió al registrar un nocaut extremadamente rápido, resolviendo su combate en apenas segundos. La acción se difundió masivamente en internet, provocando una ola de comentarios y convirtiéndose en contenido viral por lo inusual del desenlace.