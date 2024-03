Es muy común en TikTok encontrar vídeos de todo tipo, como de baile, de actuaciones, de carácter informativo, de experimentos sociales y de encuestas. Precisamente sobre esto último ha decidido realizar un tiktoker, quien no tuvo mejor idea que realizar preguntas de cultura general a unos jóvenes escolares y si respondían de forma correcta les daba un premio.

Aunque las preguntas que brindaba no eran demasiado complicadas, una muchacha sorprendió con su respuesta cuándo fue consultada sobre quién fue el primer hombre en pisar la luna. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPUESTA DIO UNA ALUMNA CUANDO FUE CONSULTADA POR EL PRIMER HOMBRE QUE PISÓ LA LUNA?

El tiktoker autodenominado como Miguelon se acercó a los exteriores de un colegio de Mala para conversar con sus estudiantes y hacerles preguntas de cultura general, y si respondían correctamente, los recompensaba con algún útil escolar.

Si bien las preguntas que brindaba no eran sumamente difíciles, como cuándo se proclamó la independencia del Perú o por dónde respiran los peces, pocos estudiantes respondieron correctamente y la mayoría simplemente atinaba a no responder o a jugársela con una respuesta aleatoria.

Sin embargo, lo desconcertante que se vio en el clip viral, fue cuando se lanzó la pregunta sobre quién fue el primer hombre en pisar la luna.

Inicialmente, el usuario @miguelon_bk le preguntó a una joven, pero como no respondía, una compañera que estaba detrás suyo levantó la mano para resolver la interrogante. Grande fue el asombro de los internautas cuando pronunció un nombre completamente ajeno al tema. “Cristóbal Colón”, se le escuchó decir.

La respuesta de la joven causó gracia entre los usuarios de TikTok, quienes comentaron sarcásticamente que no sabían que Cristóbal Colón llegó a la luna. “Recién me entero que Cristóbal Colón fue a la luna”, “Cristóbal estaba en todas” y “Cómo que Cristóbal Colón” fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, también hubo cibernautas que aseguraron que era mejor no responder si no sabía. “Yo no me la sé, pero no voy a decir Cristóbal Colón” y “Mejor me quedo callada en vez de decir Cristóbal Colón” dijeron algunos.

¿CUÁL ERA LA RESPUESTA CORRECTA A LA PREGUNTA SOBRE EL PRIMER HOMBRE QUE PISÓ LA LUNA?

Neil Armstrong era la respuesta correcta a la consulta sobre el primer hombre en pisar la luna. Este personaje pisó la superficie lunar el 20 de julio de 1969, y en ese entonces pronunció la siguiente célebre frase: “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.

Respecto a la respuesta errónea que dio la joven, que fue Cristóbal Colón, se trata de un un navegante, cartógrafo y explorador, que es reconocido por haber descubierto América un 12 de octubre de 1492.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER HOMBRE EN EL ESPACIO?

Cuando se pregunta sobre el primer hombre en el espacio, muchas personas suelen pensar inmediatamente en Neil Armstrong debido a su hazaña en la luna. Pero lo cierto es que este logro se lo lleva el soviético Yuri Gagarin, quien viajó al espacio por primera vez un 12 de abril de 1961.