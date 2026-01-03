El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. Precisamente, un gran proyecto ubicado en Asia ha llamado la atención de muchas personas al construirse la estación de tren más grande del planeta, con una superficie impresionante de 1,22 millones de metros cuadrados y una inversión de 7 800 millones de dólares. Esto permite una gran afluencia de pasajeros nacionales e internacionales que necesitan conectarse entre regiones urbanas y rurales, lo que marca un hito para el sistema de transporte moderno en la región. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL MUNDO?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.

¿QUÉ HALLÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.