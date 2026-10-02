Por Christian Gambini

La celebración de Copito, un pequeño perrito que cumplió cinco años, terminó convirtiéndose en una tierna escena que conquistó las redes sociales. Frente a su familia y con una torta preparada especialmente para la ocasión, el can fue el centro de todas las miradas. Mientras los presentes entonaban el tradicional “feliz cumpleaños”, el homenajeado tuvo una reacción inesperada. Su particular gesto provocó sonrisas entre quienes acompañaban la celebración. Así, una sencilla reunión familiar terminó transformándose en un recuerdo inolvidable y viral.