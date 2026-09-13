Llegar tarde de manera frecuente puede generar molestias y afectar las relaciones personales, pero detrás de esta costumbre podrían existir factores vinculados con la forma en que algunas personas perciben y administran el tiempo. Aunque la puntualidad suele relacionarse con responsabilidad y consideración hacia los demás, la psicología plantea una mirada diferente sobre quienes acostumbran retrasarse. Algunos pueden calcular mal los minutos disponibles, postergar actividades o confiar demasiado en que lograrán llegar a tiempo. Estas conductas no necesariamente responden a una intención de incomodar, pues también pueden estar relacionadas con el optimismo, la percepción subjetiva del tiempo y hábitos adquiridos. Conoce los aspectos positivos y negativos que pueden estar detrás de la impuntualidad.

¿QUÉ ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PUEDEN TENER LAS PERSONAS IMPUNTUALES?

De acuerdo con los elementos descritos por la psicología, quienes acostumbran llegar tarde pueden mostrar una actitud más optimista y relajada frente a sus actividades. Esa confianza puede llevarlos a pensar que podrán completar varias tareas antes de salir, incluso cuando el tiempo disponible es insuficiente.

Sin embargo, ese optimismo también puede convertirse en una dificultad, porque favorece una evaluación poco realista de lo que pueden hacer y aumenta las posibilidades de retrasarse.

Así, una característica que puede ayudar a mantener una actitud tranquila también puede terminar afectando la puntualidad.

Hay personas a las que “les cuesta anticipar, planificar o seguir una secuencia organizada”. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS TIENEN UNA PERCEPCIÓN DISTINTA DEL TIEMPO?

La forma en que cada individuo experimenta el paso de los minutos no necesariamente coincide con el tiempo real. Algunos pueden sentir que ha transcurrido muy poco cuando, en realidad, han pasado varios minutos. Esta valoración subjetiva puede influir directamente en la planificación de una salida o en el cálculo necesario para llegar a un lugar. Por ello, la impuntualidad no siempre surge de una intención de incomodar a los demás.

Según lo señalado por especialistas, distintas variables pueden modificar la manera en que una persona interpreta la duración de una actividad y calcula cuánto le queda antes de una cita.

¿CÓMO INFLUYEN LA PROCRASTINACIÓN Y LOS HÁBITOS EN LOS RETRASOS?

Otro elemento relacionado con las llegadas tardías es el autoengaño. Una persona puede convencerse de que todavía tiene suficiente tiempo para prepararse y llegar puntualmente, pese a que las circunstancias indiquen lo contrario. Esta conducta suele vincularse con la procrastinación, ya que posponer tareas reduce el margen disponible y hace más probable el retraso.

Además, la impuntualidad puede aprenderse y reforzarse con los años. Si alguien cercano o influyente mantiene constantemente este comportamiento, es posible que otra persona termine incorporándolo como una práctica habitual. Al repetirse, abandonar esa costumbre puede resultar cada vez más difícil, según informa la plataforma El Economista.

(Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE TIENEN SU HABITACIÓN DESORDENADA?

Según los psicólogos, una habitación desordenada puede reflejar una menor preferencia por la estructura y las rutinas, así como una mayor inclinación hacia la espontaneidad. En el modelo de los cinco grandes rasgos, los expertos relacionan un nivel bajo de responsabilidad con una menor tendencia hacia la planificación, sin asociarlo directamente con la pereza. Por otro lado, cuando el desorden aparece de forma repentina, algunos expertos lo relacionan con una etapa de sobrecarga emocional o mental.

Por otra parte, investigaciones de la Universidad de Minnesota sugieren que ciertos ambientes desordenados pueden estimular la creatividad y favorecer la búsqueda de soluciones poco convencionales, según informa la plataforma Ok Diario.

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