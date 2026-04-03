En la actualidad, Anne Hathaway es una reconocida actriz estadounidense con una gran carrera versátil en el cine y la televisión. Su gusto y pasión por el mundo artístico la llevó a iniciar su carrera en los 2000 con la película ‘The Princess Diaries’, que la lanzó a la fama como una joven protagonista. Tras ello, consolidó su trayectoria con papeles más maduros en cintas como ‘The Devil Wears Prada’ y ‘Les Misérables’, por la que ganó el Premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto. De hecho, durante todos estos años, la celebridad ha destacado por su capacidad para interpretar tanto comedia como drama, formando parte también en producciones exitosas como ‘Interstellar’. En ese contexto, en las últimas horas su nombre ha llamado la atención de la prensa internacional y de los seguidores, luego de que la norteamericana fuera captada bailando un clásico tema de Los Ángeles Azules durante la promoción de una película. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

ANNE HATHAWAY LLAMA LA ATENCIÓN DE SUS SEGUIDORES AL RITMO DE LOS ÁNGELES AZULES EN MÉXICO

Hace unos días, en el marco de la promoción de ‘El diablo viste a la moda 2′ en la Ciudad de México, se presentó Anne Hathaway, quien no dudó en interactuar con sus fieles seguidores en el evento. Sin embargo, el momento que se volvió más viral fue cuando bailó al ritmo del tema musical “Cómo te voy a olvidar” de la agrupación Los Ángeles Azules. De acuerdo con las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa a la actriz estadounidense, quien estaba vestida con un atuendo elegante, mucho carisma y soltura con el pegajoso tema mexicano. Por su parte, Meryl Streep ovacionaba a su compañera, quien captaba la atención de los demás integrantes. Es importante mencionar que, la llegada de ambas celebridades se enmarca en la gira internacional de promoción de la esperada secuela, cuyo estreno está previsto para este 30 de abril, conforme comparte la plataforma Quién.

¿ÓMO FUE EL GOL CALIFICADO COMO EL MEJOR DE LA HISTORIA EN LA COMPETENCIA DE HOCKEY SOBRE HIELO?

Hace unos días, en el Megasport Sport Palace de Moscú se vivió uno de los partidos más emocionantes del año, cuando Dynamo Moscú y Spartak Moscú se enfrentaron en una intensa competencia de hockey sobre hielo en la Kontinental Hockey League (KHL). De esta manera, en una definición de penales, el jugador de Dynamo, Semyon Der-Arguchintsev, se encargó de otorgarle la victoria por 4-3 frente a su histórico rival. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios deportivos y los seguidores fue la espectacular definición que combinó habilidad y destreza, con un lanzamiento del disco que sorprendió por detrás al portero Artyom Zagidulin, conforme comparte Infobae. Este momento ha generado la reacción de los fanáticos en las redes sociales, quienes calificaron esta jugada como “sacado de un videojuego”. “A máxima velocidad. No hay palabras para describirlo”, “Posiblemente es el mejor gol de la historia” y “Si Messi jugara al hockey sobre hielo”, escribieron.