El ceviche es el platillo más representativo de la gastronomía peruana y es mundialmente conocido como uno de los mejores potajes marinos por su buen sabor e ingredientes frescos. Debido a su fama, la mayoría de turistas y chefs internacionales no pueden evitar probarlo cuando visitan el Perú.

En esta línea, una mujer argentina se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a que ha manifestado sentirse completamente enamorada del platillo. Se trata de la influencer ‘Paulina Cocina’, quien utilizó su canal de YouTube para revelar que ha consumido cebiche todos los días durante su estadía en nuestro país, lo que ha generado un impacto significativo entre sus seguidores y los usuarios de internet.

¿CUÁLES FUERON LOS COMENTARIOS DE LA USUARIA ARGENTINA POR EL CEVICHE?

Con una energía desbordante, Paulina comentaba en uno de sus vídeos los platillos que comió en un determinado restaurante peruano, entre los cuales mencionó al ceviche. Cuando pronunció el nombre del plato marino, puso énfasis en cómo le ha encantado dicho potaje.

“Acá empezó un amor, un romance. En realidad no empezó acá, se solidificó acá. El ceviche era como un ‘touch and go’ que yo tengo en verano. La verdad es que como mucho ceviche en verano”, expresó inicialmente Paulina.

Fue en este momento cuando brindó una declaración que llamó la atención de miles de espectadores. “Pero en este viaje, me casé con él. Me casé con el ceviche. Hicimos votos. Comí absolutamente todos los días ceviche” afirmó enfáticamente, revelando su gusto con esta delicia culinaria.

Para esta mujer argentina, el ceviche no es simplemente una opción gastronómica, sino una pasión que la acompaña incluso en su vida diaria. Su experiencia durante el viaje la llevó a reflexionar sobre la magnitud de su amor por este plato, llegando a cuestionarse si su aprecio se extendía a toda la comida peruana o si era exclusivamente por el ceviche.

“Me gusta tanto que en realidad me quedé pensando si en realidad me gusta tanto la comida peruana o simplemente me gusta el ceviche”, confesó.

¿CÓMO TOMARON LOS USUARIOS EL CONTENIDO DE LA MUJER ARGENTINA?

El ceviche, una joya de la gastronomía peruana, se ha convertido en el epicentro de esta historia viral. Con su combinación de pescado fresco, cebolla, limón y ají, esta preparación ha conquistado paladares en todo el mundo. Sin embargo, el nivel de devoción demostrado por esta mujer argentina hacia el ceviche es excepcional.

La viralidad de su vídeo ha llevado a que diversos usuarios de TikTok comenten y compartan su perspectiva del ceviche y de la gastronomía peruana. “Ceviche lo máximo”, “El ceviche no cansa nunca”, “La gastronomia Peruana no cansa porque en 365 dias no acabas de probar todo”, “No conozco casi nada de la comida peruana, pero su éxito es indudable. Felicidades”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

De esta manera, la cultura culinaria peruana ha encontrado en ‘Paulina Cocina’, una ferviente admiradora, quien a través de sus redes sociales ha logrado difundir su pasión por el ceviche y, por extensión, por la riqueza gastronómica del Perú. Con 2.2 millones de seguidores y publicando contenido gastronómico, su historia es un testimonio del poder de la comida para unir a las personas y trascender fronteras.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CEVICHES QUE EXISTEN EN EL PERÚ?

Con el paso del tiempo, el ceviche ha experimentado diversos cambios que han ampliado su variedad gracias a las fusiones gastronómicas a favor del gusto de sus consumidores.

Además del ceviche clásico con pescado crudo, limón, cebolla y ají, también podemos encontrar en diferentes establecimientos del Perú y el mundo otras presentaciones como: ceviche mixto, ceviche de camarones, ceviche de conchas negras y chinguirito, los cuales te explicamos cómo son a continuación: