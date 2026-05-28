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Ni películas ni ciencia ficción: ASÍ son los colegios de China que sorprenden al mundo | Foto: Difusión
Ni películas ni ciencia ficción: ASÍ son los colegios de China que sorprenden al mundo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Recientemente, las redes sociales se han llenado de videos que han dejado a todos con la boca abierta al mostrar escuelas que parecen de un futuro utópico. Aunque miles de usuarios pensaron rápidamente que se trataba de imágenes falsas creadas por computadora o con inteligencia artificial, la verdad es que son colegios 100 % reales ubicados en China. Estos inmensos complejos educativos no solo llaman la atención por su aspecto moderno, con puentes peatonales en el aire, jardines llenos de árboles y hasta canchas de deporte en los techos, sino que responden a un plan muy inteligente para no desperdiciar ni un solo metro de las ciudades. Descubre cómo funcionan estos impresionantes colegios y por qué China se está convirtiendo en un referente mundial en educación.

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