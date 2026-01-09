El programa Huarmis Space 2025 anunció con mucha alegría y entusiasmo que una joven escolar de la región Callao ha sido seleccionada para visitar las instalaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) en Estados Unidos. Esta buena noticia, sin duda, le brinda la oportunidad a la peruana de explorar el mundo de la ingeniería aeronáutica y aeroespacial, así como conocer las carreras de ingeniería de sonido y software. De hecho, gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Perú y de otras asociaciones, la estudiante chalaca, junto a otros jóvenes, podrá cumplir el sueño de fortalecer sus conocimientos en ciencia y tecnología. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ESTUDIANTE DE LA REGIÓN CALLAO VIAJARÁ A LA SEDE DE LA NASA EN ESTADOS UNIDOS

Antes de finalizar el año, el programa Huarmis Space 2025 anunció, a través de sus redes sociales, que ocho estudiantes peruanos, entre ellos Luana Párraga Velásquez, una joven de la región Callao, fueron seleccionados para visitar las instalaciones del Kennedy Space Center de la NASA y Walt Disney World a fines de febrero, con el objetivo de nutrir sus conocimientos en ciencia y tecnología. Así, los participantes elegidos recibirán una carta de beneficiario para iniciar con todos los trámites del pasaporte, así como la gestión y el pago de las visas necesarias para el viaje internacional, gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, conforme comparte la Agencia Andina.

“Luana Párraga Velásquez, participante de HUARMIS SPACE 2025, programa de Huarmis, ha sido oficialmente notificada para vivir esta experiencia transformadora, representando con orgullo al Callao, puerto de sueños y oportunidades. Este hito refleja lo que ocurre cuando el talento se encuentra con la perseverancia y cuando la ciencia y la tecnología se convierten en herramientas reales de cambio para nuestras niñas y jóvenes”, indicó el programa mediante Facebook. Cabe mencionar que, el año pasado Huarmis recibió más de 1 900 postulaciones de las 26 regiones del Perú con el objetivo de formar parte de su programa virtual.

¿QUÉ UNIVERSIDAD PERUANA GANÓ TRES VECES EL CONCURSO DE LA NASA?

La NASA ha condecorado en tres ocasiones a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por su destacado trabajo en investigación. El primer reconocimiento se dio en 2019, cuando el equipo Pumi obtuvo el primer lugar en la categoría Telemetry and Electronic Award en la competencia HERC NASA 2019 (Human Exploration Rover Challenge), gracias a un innovador diseño que incorporó un fotobiosensor colocado debajo de la piel del astronauta.

En 2020, el equipo Tharsis volvió a obtener el primer puesto tras fabricar y desarrollar una rueda para un rover, vehículo de exploración espacial. Posteriormente, en 2023, el mismo grupo recibió un nuevo reconocimiento de la NASA en la categoría STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), como resultado de su destacado trabajo en la capacitación de estudiantes y equipos vulnerables en temas vinculados a la ciencia y la tecnología. Detrás de estos logros también destaca el liderazgo de Manuel Luque Casanave, ingeniero mecánico-electricista y docente investigador de la UNI, quien encabezó los grupos de investigación que hicieron posibles estos éxitos.