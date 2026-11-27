El mundo automotor tiene vehículos que van más allá del transporte. Algunos parecen obras de arte, con diseños futuristas, motores extraordinarios y detalles de lujo sacados de una película de ciencia ficción. Sin embargo, lo que sorprende de estas máquinas no es su apariencia o potencia, sino las millonarias cifras que alcanzan por su exclusividad. Fabricados en cantidades reducidas, con materiales especiales y procesos de personalización que pueden tomar años, estos automóviles están reservados para compradores adinerados. Entre las marcas destacadas figuran Rolls-Royce y Gordon Murray, cuyos modelos alcanzan precios difíciles de imaginar. Descubre cuáles son los tres autos más impresionantes y costosos del mundo, qué características los hacen especiales y por qué se han convertido en joyas de la industria automotriz.

¿CUÁLES SON LOS TRES AUTOS MÁS IMPRESIONANTES Y CAROS DEL MUNDO?

Estos tres modelos destacan por sus diseños exclusivos, fabricación limitada y características que los convierten en piezas extraordinarias. Según el ranking presentado, sus precios son los siguientes:

1. Rolls-Royce Droptail: aproximadamente 30 millones de euros.

Este exclusivo automóvil encabeza la lista gracias a una propuesta que lleva el lujo a otro nivel. La marca desarrolló una serie de ejemplares únicos, cada uno con una temática e historia particular, tomando como referencia el concepto de un roadster. Entre sus versiones se encuentran La Rose Noire, Amethyst y Arcadia, presentadas entre 2023 y 2024. Sus acabados, materiales y diseños responden a los gustos personales de sus propietarios.

Rolls-Royce Droptail | Foto: Rolls-Royce

2. Rolls-Royce Boat Tail: 23 millones de euros.

Inspirado en las embarcaciones de recreo, este descapotable de cuatro plazas combina elegancia y comodidad. Su exterior presenta una pintura azul de dos tonalidades, mientras que el habitáculo incorpora madera utilizada habitualmente en yates. En la parte posterior cuenta con un espacio acondicionado para disfrutar de un picnic. Solamente se construyeron tres ejemplares, convirtiéndolo durante algunos años en el automóvil nuevo más caro del mundo.

Rolls-Royce Boat Tail | Foto: Rolls-Royce

3. Gordon Murray Special Vehicles S1 LM: 17,9 millones de euros.

Presentado en Monterey durante 2025, este deportivo recupera elementos del McLaren F1 LM, especialmente su configuración de tres asientos y el volante ubicado en el centro. Incorpora una transmisión manual y un motor V12 atmosférico de 4,3 litros que desarrolla 690 CV. Su producción estará limitada a cinco unidades, y el primer ejemplar alcanzó casi 18 millones de euros durante una subasta realizada en Las Vegas.

Gordon Murray Special Vehicles S1 LM | Foto: Gordon Murray Automotive

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS EXPLICAN SUS MILLONARIOS PRECIOS?

El costo de estas máquinas responde a una combinación de exclusividad, ingeniería y trabajo artesanal. A diferencia de los automóviles convencionales, muchos se fabrican bajo pedido y permiten adaptar numerosos elementos al gusto de cada comprador, según informa la plataforma Car and Driver.

Entre sus principales características destacan:

Producción limitada: algunos modelos tienen menos de diez ejemplares en todo el mundo.

algunos modelos tienen menos de diez ejemplares en todo el mundo. Materiales exclusivos: incorporan fibra de carbono, titanio, aluminio y maderas especiales.

incorporan fibra de carbono, titanio, aluminio y maderas especiales. Personalización: ofrecen diseños, colores y acabados desarrollados según las preferencias del cliente.

ofrecen diseños, colores y acabados desarrollados según las preferencias del cliente. Potencia y tecnología: pueden superar los 600 CV e incorporar motores sofisticados, sistemas híbridos y soluciones aerodinámicas avanzadas.

¿QUÉ OTROS AUTOS FORMAN PARTE DEL TOP 10 DE LOS MÁS CAROS DEL MUNDO?

Otros siete modelos completan el ranking por sus elevados precios y exclusividad:

Pagani Zonda HP Barchetta: 15,4 millones de euros.

Bugatti Chiron Profilée: 9,79 millones de euros.

Bugatti Centodieci: 8 millones de euros.

Mercedes-Maybach Exelero: 7,2 millones de euros.

Red Bull RB17: 7,1 millones de euros.

Pagani Huayra Codalunga: 7 millones de euros.

Pagani Huayra Tricolore: 5,5 millones de euros.

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