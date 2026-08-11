En los últimos años, TikTok y YouTube se han posicionado entre las plataformas digitales más populares del mundo, impulsadas por la enorme cantidad de contenido audiovisual que diariamente capta la atención de millones de usuarios. En esta oportunidad, un video se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que un grupo de pescadores lograran capturar un ejemplar de atún rojo en el mar Mediterráneo. Lo que generó una ola de reacciones entre los internautas fue el gran tamaño de este animal, además de tratarse de una especie en peligro de extinción y altamente valorada en el ámbito gastronómico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ENORME ATÚN ROJO ES CAPTURADO POR PESCADORES EN EL MAR MEDITERRÁNEO

De acuerdo con el diario AS, un grupo de pescadores franceses protagonizó una intensa jornada en el Mediterráneo tras capturar un atún rojo de 2,60 metros de longitud y aproximadamente 230 kilos frente a las costas de Sète. Sin embargo, estas personas comentaron que esta especie puede alcanzar dimensiones aún mayores, con ejemplares que superan los 500 kilos de peso. De esta manera, estos hombres calificaron el hecho como “la captura de su vida”, un logro alcanzado después de años de intentos y constancia.

Asimismo, la hazaña adquirió especial relevancia porque lograron llevar hasta la superficie al gigantesco atún utilizando cañas de pesca convencionales, lo cual logró acaparar miradas de los demás pescadores. Es importante mencionar que, el atún rojo es altamente valorado en la gastronomía, sobre todo en Japón, donde algunos ejemplares han alcanzado precios de casi 3 millones de euros. Su carne es especialmente apreciada para preparar sushi y sashimi, cuyo consumo se ha popularizado en todo el mundo.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE UN VENEZOLANO TRAS PROBAR EL TAMAL PERUANO Y MEXICANO?

A través del canal de YouTube ‘Así es Perú’, un influencer puso en debate dos de las gastronomías más importantes del mundo: la peruana y la mexicana, que conquistan los paladares de miles de turistas que disfrutan de sus exquisitos platillos. En esta ocasión, el reto gastronómico consistió en vendar los ojos a un joven venezolano para que probara, de manera imparcial y centrado en la textura y el sabor, los tamales de ambas nacionalidades.

El venezolano comenzó probando el tamal mexicano, también conocido como Uchepo, originario de Michoacán y Guerrero, y preparado con maíz tierno y un toque de sal. El joven no dudó en calificarlo como salado y picante, aunque no le pareció tan desagradable. Por su parte, comparó el tamal peruano con las tradicionales hallacas, destacando que tenía más sabor y le dio una puntuación de 9 sobre 10. Al quitarse la venda, el venezolano comentó que el tamal peruano le llamó mucho la atención por su sabor, textura y presentación, en comparación con el mexicano que aprecia su autenticidad.