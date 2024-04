Peruano se vuelve viral en TikTok tras sorprendentes bailes que provocan aplausos en restaurante de Holanda

En la actualidad, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares y utilizadas por las personas en todo el mundo debido a la gran variedad de videos virales que se puede encontrar allí. De hecho, hace poco se ha vuelto viral un clip de un peruano por las calles de Holanda realizando movimientos de “break dance” dejando a más de un neerlandés sorprendido.

PERUANO SORPRENDE A HOLANDESES CON SORPRENDENTES BAILES

El usuario de TikTok @joryghost publicó un video donde se le ve por unas calles muy concurridas de restaurantes con mesas al aire libre en Holanda. Según sus redes sociales, el joven se dedica a llevar la cultura del break dance en distintas partes de Europa, por lo que Holanda no fue la excepción. De esta manera, el peruano empezó su show con unos pasos de esta danza social mientras que el público presente lo observaba con gran admiración y asombro. A su vez, otros aplaudían con mucha alegría por lo que había hecho en plena pista.

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y destacaron el gran esfuerzo que hace el joven por salir adelante en el extranjero. “Bien ahí mano, gente hay que hacerlo famoso, no es fácil estar en otro país”, “Peruano apoya a peruano que si vale la pena eso tiene que ser viral apoyemos”, “Que grande bro intenta aprender mas movimientos y sigue adelante bro”, “Y muchos se quejan que no hay trabajo! Trabajo y mil maneras de poder ganarse la vida si hay”, “Bravo hermano. Me gusta tu manera de salir adelante. Saludos desde Paris”, fueron algunos de los comentarios en el video que hasta el momento cuenta con más de 220 mil reproducciones.

¿CÓMO FUE LA BODA ENTRE UNA PERUANA Y UN ÁRABE EN CUSCO?

Mientras que en otro video de TikTok que compartió la usuaria @yachasunchis se puede ver que en una boda que se llevó a cabo en Cusco, un árabe con su vestimenta típica (una larga túnica y un turbante) ingresa feliz a un local acompañado de brazos de quien sería su futura suegra.

Mientras el hombre y la mamá de la novia avanzan se logra escuchar los aplausos de los invitados que se encontraban allí y la voz del maestro de ceremonia. Con respecto a la decoración, el salón estaba engalanado con muchas flores rosadas, mesas, sillas, luces y en el fondo se podía observar el nombre de Nilo y Milagros.

Sin duda, este clip que se grabó en la ciudad imperial, y que tiene como descripción “Un árabe casándose en Cusco”, se ha vuelto viral en la plataforma china, pues hasta el momento logró tener más de un millón de reproducciones y 21 mil “Me gusta”.