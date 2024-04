Por qué todos hablan del mapache viral, “Pedro, Pedro” en TikTok

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares en el mundo debido a los millones de videos virales que llaman la atención de sus usuarios. En esta ocasión, un video es tendencia en las redes sociales ya que se muestra a un mapache que sale bailando al ritmo de la canción ‘Pedro’ de Raffaella Carrá, lo cual ha generado risas entre los cibernautas.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL MAPACHE VIRAL BAILANDO ‘PEDRO’?

En septiembre de 2023, el usuario ruso llamado @Fleksa30 de TikTok mostró por primera vez a un mapache llamado Ginger, pues así se refiere al animal mediante un hashtag. De esta manera, el usuario de la red social china publicó un video donde aparece el mapache aparentemente bailando, pese a que todavía no tenía la canción viral, por lo que empezó a ganar mucha popularidad entre los internautas debido a su ternura.

Asimismo, durante ese mismo mes, el clip del mapache Ginger se hizo viral ya que un japones conocido como Naoufumi Iwatani tomó la decisión de colocar la canción ‘Pedro’ de Raffaella Carrá. Por consiguiente, se hizo famoso en las redes sociales ya que causaba alegría y estimación por parte del público.

Por último, tras volverse muy conocido en las plataformas digitales, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para comentar acerca de este video que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones. “Cuéntanos más de Ginger, por favor”, “Es tan lindo”, “Lo amo”, “Quiero uno igual”, “¡Por fin lo encontré!”, “Se parece a ‘Rigby’ de ‘Un Show Más’”, “Te voy a seguir solo por los videos del mapache” y “Qué lindo es Pedro/Ginger’”, escribieron algunos de ellos en la red social.

PERUANO SORPRENDE A HOLANDESES CON SORPRENDENTES BAILES

El usuario de TikTok @joryghost publicó un video donde se le ve por unas calles muy concurridas de restaurantes con mesas al aire libre en Holanda. Según sus redes sociales, el joven se dedica a llevar la cultura del break dance en distintas partes de Europa, por lo que Holanda no fue la excepción. De esta manera, el peruano empezó su show con unos pasos de esta danza social mientras que el público presente lo observaba con gran admiración y asombro. A su vez, otros aplaudían con mucha alegría por lo que había hecho en plena pista.

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y destacaron el gran esfuerzo que hace el joven por salir adelante en el extranjero. “Bien ahí mano, gente hay que hacerlo famoso, no es fácil estar en otro país”, “Peruano apoya a peruano que si vale la pena eso tiene que ser viral apoyemos”, “Que grande bro intenta aprender mas movimientos y sigue adelante bro”, “Y muchos se quejan que no hay trabajo! Trabajo y mil maneras de poder ganarse la vida si hay”, “Bravo hermano. Me gusta tu manera de salir adelante. Saludos desde Paris”, fueron algunos de los comentarios en el video que hasta el momento cuenta con más de 220 mil reproducciones.