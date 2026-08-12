El rostro de uno de los niños que acompañaron el éxito mundial de “Baby Shark” vuelve a aparecer, pero esta vez con una historia muy distinta a la que lo hizo conocido. Aquel pequeño que conquistó a millones de espectadores con sus movimientos frente a la cámara ahora es un adolescente de 17 años que busca dejar atrás su imagen infantil y construir una identidad propia en la música. Su regreso incluye un nuevo nombre artístico, una canción en la que también participó como autor y la colaboración de una reconocida figura del K-pop. Además, una producción audiovisual repasará su camino desde aquel fenómeno viral hasta su presente. A continuación, te contamos qué fue del recordado niño de “Baby Shark”, cómo luce su nueva etapa y qué prepara para su regreso.

¿QUIÉN ERA EL NIÑO DE ‘BABY SHARK’?

El niño de “Baby Shark” era Park Geon-roung, un pequeño surcoreano que tenía siete años cuando apareció en 2016 en el videoclip “Pinkfong Baby Shark Dance”. Aunque no participó como cantante en la grabación, su manera de bailar y sus expresiones frente a la cámara hicieron que se convirtiera en uno de los rostros más recordados del video.

En aquella producción compartió protagonismo con Elaine Kim Johnston, mientras que la cantante coreano-estadounidense Hope Segoine, de 10 años, estuvo a cargo de interpretar la canción.

Con el paso de los años, aquel videoclip alcanzó cifras históricas en YouTube y en 2020 superó a “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, para convertirse en el video más visto de la plataforma. Actualmente registra más de 17.2 mil millones de reproducciones, según The Korea Herald. “Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño”, expresó Park.

¿QUÉ HIZO PARK DESPUÉS DEL ÉXITO DE ‘BABY SHARK’?

Su vínculo con la franquicia continuó. En 2025, reapareció en una serie de videos cortos realizados por el décimo aniversario de la canción.

También mostró interés por el K-pop en redes sociales, donde publicó coreografías de PSY, ZICO, Dynamicduo, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids. Además, participó con un amigo en un reto de baile de “Mamushi”, de Megan Thee Stallion y Yuki Chiba.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO DE SU CARRERA?

The Pinkfong Company anunció que Park utilizará el nombre artístico Baby Shark Boy para presentar “WAVE”, su primer sencillo digital. La canción, interpretada en coreano, será estrenada el próximo 20 de agosto y contará con la participación de Joohoney, integrante de Monsta X.

Es importante mencionar que Park colaboró en la composición de la letra de “WAVE”. “Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”, señaló el joven, dejando claro que busca presentar una identidad diferente a la del niño que apareció en el famoso videoclip.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL DOCUMENTAL QUE SE PREPARA SOBRE PARK GEON-ROUNG?

The Pinkfong Company prepara “WAVE: A Boy’s Record”, documental que recorrerá el camino de Park desde “Baby Shark” hasta la actualidad. La producción busca mostrarlo más allá del niño que apareció en el videoclip y darle espacio para contar su propia historia.

La empresa aclaró a The Korea Herald que “WAVE” no será un debut tradicional como idol de K-pop. Es un proyecto puntual y sus siguientes actividades dependerán de la respuesta al sencillo, según informa Infobae.

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