¿Recuerdas al niño de ‘Baby Shark’? Reaparece 10 años después y sorprende con su nueva vida | Composición EC: @babyshark.kr
¿Recuerdas al niño de ‘Baby Shark’? Reaparece 10 años después y sorprende con su nueva vida | Composición EC: @babyshark.kr
Por Redacción EC

El rostro de uno de los niños que acompañaron el éxito mundial de “Baby Shark” vuelve a aparecer, pero esta vez con una historia muy distinta a la que lo hizo conocido. Aquel pequeño que conquistó a millones de espectadores con sus movimientos frente a la cámara ahora es un adolescente de 17 años que busca dejar atrás su imagen infantil y construir una identidad propia en la música. Su regreso incluye un nuevo nombre artístico, una canción en la que también participó como autor y la colaboración de una reconocida figura del K-pop. Además, una producción audiovisual repasará su camino desde aquel fenómeno viral hasta su presente. A continuación, te contamos qué fue del recordado niño de “Baby Shark”, cómo luce su nueva etapa y qué prepara para su regreso.

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