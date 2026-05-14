Bajo las aguas del Océano Pacífico, una gigantesca fractura geológica ha comenzado a preocupar seriamente a los científicos. Se trata de una zona de tensión acumulada que amenaza con desatar un megaterremoto y tsunamis masivos en las costas de Estados Unidos y Canadá. Aunque nadie puede predecir el día exacto del desastre, los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advierten que las probabilidades de un gran sismo están aumentando, especialmente en el sector sur de esta falla. La clave reside ahora en entender cómo esta estructura podría colapsar y en la urgencia de elaborar protocolos de emergencia ante un evento que podría redibujar la geografía. Descubre dónde se localiza exactamente este peligro latente, qué tan altas son las probabilidades de una ruptura inminente y cómo la historia geológica nos está enviando una advertencia final.

¿DÓNDE SE UBICA LA FALLA QUE PODRÍA GENERAR ESTE EVENTO MASIVO?

El foco de la alerta se encuentra en la Zona de Subducción de Cascadia, un sistema geológico de aproximadamente 1.000 kilómetros que se extiende desde la isla de Vancouver, en Canadá, hasta el norte de California, específicamente en el cabo Mendocino. En esta región, la placa de Juan de Fuca se desplaza de forma constante, unos cuatro centímetros por año, por debajo de la placa norteamericana.

Según los expertos, este roce permanente genera una presión colosal que, de liberarse bruscamente, provocaría un sismo de magnitudes catastróficas. Esta fractura es un peligro crítico debido a su capacidad para originar tsunamis que golpearían con fuerza zonas densamente pobladas, según informa La República.

¿CUÁL ES EL NIVEL DE RIESGO REAL PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS?

Las proyecciones estadísticas no son alentadoras, especialmente para el sector sur de la falla. Se estima que existe entre un 10% y 15% de probabilidad de sufrir un terremoto de magnitud 9 en los siguientes 50 años; no obstante, en la zona meridional, la posibilidad de un sismo de escala 8 o superior se dispara hasta el 30%.

A pesar de estos cálculos, la Columbia Climate School es tajante al recordar que la tecnología humana aún tiene límites: “No existe tal cosa como predecir un terremoto”. Por ello, el trabajo de los especialistas no es adivinar el futuro, sino fortalecer la infraestructura y los sistemas de alerta temprana.

¿QUÉ REVELAN LOS PRECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL FUTURO DE LA REGIÓN?

La memoria de la Tierra conserva cicatrices de eventos previos, siendo el más devastador el ocurrido el 26 de enero de 1700, un megaterremoto de magnitud estimada entre 8,7 y 9,2 que envió un tsunami hasta las costas de Japón.

El Pacific Northwest Seismic Network advierte que, en los últimos 10 milenios, han ocurrido al menos 19 desastres de escala 8 o más. Aunque el tiempo promedio entre estos sucesos es de unos 500 años, los científicos advierten que la naturaleza no sigue un cronómetro preciso.

Respecto a las estimaciones de daños actuales, los expertos de Oregón aclaran que “los daños proyectados deben leerse como escenarios de planificación, no como certezas”, buscando fomentar la prevención sin caer en el alarmismo.

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