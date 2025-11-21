Este último fin de semana, Shakira remeció el Estadio Nacional de Lima con un espectacular concierto que forma parte de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”, una gira que inició en febrero de 2025. Durante las tres presentaciones que tuvo la cantante colombiana en nuestro país, el público no solo disfrutó de sus más grandes éxitos musicales, como “Soltera”, “Antología”, “Chantaje”, entre otros, sino también de un show de luces y puesta en escena de primer nivel. Sin embargo, una situación no pasó desapercibida por los asistentes, quienes lograron registrar, a través de las redes sociales, a un heladero ofreciendo sus productos aprovechando la ocasión del momento. Este video viral ha generado múltiples reacciones entre los internautas debido a la ingeniosidad del emprendedor peruano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

HELADERO OFRECE SUS PRODUCTOS EN PLENO CONCIERTO DE SHAKIRA EN LIMA

El segundo concierto de Shakira en el Estadio Nacional no solo hizo cantar y bailar a los miles de asistentes, sino que también les permitió disfrutar de los diversos productos que suelen ofrecerse durante un espectáculo, como sánguches, canchita, gaseosas y bebidas alcohólicas. Sin embargo, la presencia de un heladero, identificado como Julio, según los internautas, durante el espectáculo de la colombiana llamó la atención de más de uno. Y es que, el hombre vestido con un clásico polo y gorro amarillo con azul de una reconocida marca llevaba su caja de helados entre las multitudes. Así, gracias a su ingenio y estrategia, el vendedor ambulante rápidamente empezó a vender sus productos.

El emprendedor peruano, quien se volvió viral en las redes sociales, impresionó a los fanáticos debido a que aceptaba pagos en efectivo y a través de reconocidas billeteras digitales. De hecho, en el clip se aprecia al heladero sacando varios billetes para dar vuelto, lo cual evidenciaba que le estaba yendo bien con las ventas, aprovechando la gran afluencia de personas. Aunque, algunos no tardaron en cuestionar el precio elevado que tenían los helados que bordeaban al parecer los S/ 13 y S/ 20 por unidad, mientras que otros argumentaban el esfuerzo y valor que le puso a su negocio. “Los heladeros ya no lloran, los heladeros facturan”, “Si hay para pagar entradas de 600 soles, ¿qué es un heladito de 13 soles?” y “Me encanta cuando ponen helados en conciertos”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

¿CÓMO FUE LA APARICIÓN DE SUSY DIAZ CON SHAKIRA EN EL ‘CAMINO CON LA LOBA’?

El pasado sábado 15 de noviembre, Shakira inició la segunda parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en el Estadio Nacional de Lima. En esta oportunidad, fueron miles de personas que se congregaron hasta las instalaciones del recinto peruano para presenciar el espectacular show, donde incluyó fuegos artificiales, bailes artísticos, juegos de luces y más. Sin embargo, uno de los momentos más esperados fue la dinámica “Camina con La Loba”, donde Susy Diaz, visiblemente emocionada y entusiasmada, compartió con la colombiana y le dio hasta un fuerte abrazo previo al recorrido.

Tras la salida de la intérprete de “Soltera”, los asistentes estallaron en euforia y no dudaron en cantar sus más grandes éxitos musicales. Por su parte, a través de las redes sociales de la exvedette, los seguidores no dudaron en generar múltiples comentarios, resaltando que cumplió uno de sus más grandes sueños. “Aquí las que amamos a Susy”, “Grande la Susy”, “Susy es tan famosa como Shakira”, “La única de la farándula que merece estar ahí” y “Mi Susy leyenda peruana única”, escribieron los fans en la cuenta de TikTok de la excongresista.

