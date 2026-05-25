Por Redacción EC

A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica desciende y el oxígeno disponible en el ambiente se reduce considerablemente. Estas condiciones convierten la práctica deportiva, especialmente el fútbol, en una exigencia física mucho mayor para los atletas. Sin embargo, pese a las dificultades que representa competir en estas circunstancias, existen escenarios deportivos ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, varios de ellos situados en países de América Latina. En este tipo de ciudades, los equipos visitantes suelen enfrentar complicaciones físicas desde los primeros minutos del partido, debido al desgaste acelerado y la dificultad para mantener el mismo ritmo de juego. La adaptación se vuelve clave para resistir los efectos de la altura, que pueden incluir fatiga, mareos y falta de aire. A lo largo de los años, estos recintos deportivos han sido escenario de encuentros memorables y también de intensos debates sobre las ventajas que representa jugar en condiciones geográficas extremas. Incluso, distintas selecciones y clubes han modificado sus métodos de preparación para afrontar este desafío en el mundo del fútbol.