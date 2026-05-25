A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica desciende y el oxígeno disponible en el ambiente se reduce considerablemente. Estas condiciones convierten la práctica deportiva, especialmente el fútbol, en una exigencia física mucho mayor para los atletas. Sin embargo, pese a las dificultades que representa competir en estas circunstancias, existen escenarios deportivos ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, varios de ellos situados en países de América Latina. En este tipo de ciudades, los equipos visitantes suelen enfrentar complicaciones físicas desde los primeros minutos del partido, debido al desgaste acelerado y la dificultad para mantener el mismo ritmo de juego. La adaptación se vuelve clave para resistir los efectos de la altura, que pueden incluir fatiga, mareos y falta de aire. A lo largo de los años, estos recintos deportivos han sido escenario de encuentros memorables y también de intensos debates sobre las ventajas que representa jugar en condiciones geográficas extremas. Incluso, distintas selecciones y clubes han modificado sus métodos de preparación para afrontar este desafío en el mundo del fútbol.

¿Te imaginas jugar aquí? Así es el el estadio más alto del mundo y se encuentra en nuestra región

En una zona marcada por la presencia de la cordillera de los Andes, es habitual encontrar estadios situados a varios miles de metros de altitud. El fútbol, convertido en un deporte de alcance global, se practica en prácticamente todos los rincones del planeta. No obstante, destaca un recinto en particular que supera a los demás en América Latina y que, de manera llamativa, está ubicado en territorio peruano.

Se trata del estadio Daniel Alcides Carrión, ubicado en Cerro de Pasco y vinculado al Club Unión Minas Volcán. Este escenario deportivo está situado a 4.378 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los recintos de mayor altitud del planeta, reconocimiento que incluso le ha otorgado la FIFA. Tras su proceso de remodelación en 2012, su capacidad fue ampliada para recibir aproximadamente a 12.000 espectadores. Asimismo, se incorporó un campo de césped sintético, debido a que las condiciones climáticas de la zona dificultaban el desarrollo y conservación del gramado natural.

¿Qué más debes saber sobre el Daniel Alcides Carrión?

El estadio Daniel Alcides Carrión vivió su etapa de mayor esplendor, especialmente durante los años noventa, cuando el Club Unión Minas competía en la primera división del fútbol peruano. En aquel periodo, el recinto ganó notoriedad y se convirtió en un escenario respetado e incluso temido por muchos jugadores, conscientes de la desventaja que implicaba enfrentarlo en esas condiciones. Los equipos visitantes solían verse afectados por la altitud, el clima y la adaptación al terreno de juego, factores que favorecían a los locales, más acostumbrados a ese entorno.

¿Qué equipo peruano logró salir campeón en el estadio Daniel Alcides Carrión?

Los futbolistas siempre están al tanto de aquellos estadios en grandes alturas. Saben que, de tocarles jugar en ellos, deben prepararse con anterioridad para poder rendir durante los partidos. Al fin y al cabo, la menor cantidad de oxígeno en el aire ocasiona que la respiración sea más dificultosa para quienes no están acostumbrados y, de esta forma, el cansancio impacte más rápido en ellos.

En ese sentido, se podría pensar que Unión Minas era invencible cuando jugaba de local. Sin embargo, hubo un equipo que consiguió derrotarlo en su propia cancha a 4,378 metros sobre el nivel del mar. Se trata de Universitario de Deportes, que el 25 de junio del 2000 consiguió vencer por 2 a 1 a los cerreños y hacerse con el título del Torneo Apertura de aquel año. Sin duda, la figura destacada de aquel encuentro fue Luis Alberto Carranza. El argentino consiguió recorrer 80 metros con el balón antes de anotar el gol que le dio la victoria al equipo crema.