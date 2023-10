Muchos extranjeros que visitan el Perú quedan sorprendidos al probar la gastronomía y les resulta imposible olvidarse de ella. Tal es el caso de muchos venezolanos, quienes luego de llegar y mantener una larga estadía en territorio peruano, aprenden un montón sobre los alimentos que encuentran.

Esto quedó comprobado con un vídeo viral de una venezolana, quien se indignó al escuchar en un mercado de su país que el ají amarillo que es de Colombia y corrigió automáticamente señalando que el producto es de Perú.

¿CÓMO DEFENDIÓ LA VENEZOLANA EL ORIDEN DEL AJÍ AMARILLO?

Tras regresar a Venezuela, la usuaria de TikTok, @soy_nyklagocha, contó en un vídeo que decidió cocinar peruana, por lo que decidió hacer las respectivas compras en un mercado de su país.

Según contaba la joven, mientras compraba las cosas básicas del plato que tenía en mente, como la papa, se topó con el ají amarillo e inmediatamente se emocionó. “Me sentí así como un momento iluminada”, comentó.

Ante la sorpresa de encontrar el producto, la venezolana preguntó si el condimento lo trajeron desde Perú, pero le respondieron que lo habían traído de Colombia.

Teniendo en cuenta que la venezolana pasó un tiempo en Perú y conoce todos los detalles del ají amarillo, la joven se indignó y refutó el origen del producto a los vendedores.

“No, eso no es de ningún Colombia. Esto es peruano. A mí no me van a venir con show”, expresó la joven en su clip de TikTok, que actualmente acumula más de 190 mil reproducciones.

¿CÓMO REACCIONARON LOS CIBERNAUTAS SOBRE LA DEFENSA DE LA VENEZOLANA RESPECTO AL ORIGEN DEL AJÍ AMARILLO?

El vídeo que acumula más de 8 mil reacciones tuvo cientos de comentarios donde varios usuarios elogiaron la postura de la joven al señalar la correcta procedencia del ají amarillo. “Gracias chamita por decir de dónde es el ají amarillo”, “Tu lado peruano afloró”, “El ají amarillo, el mejor ingrediente de la comida peruana”, “Que bueno que te guste nuestra gastronomía”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la red social de vídeos.

Además, también hubo un comentario donde señalaban no encontrar el producto en Colombia. “Yo en Colombia no he visto ese ají. Solo en Perú”, comentó una persona.

Por otro lado, ante la defensa que hizo la venezolana al origen del ají amarillo, un usuario señaló que se merece la nacionalidad peruana. “Te mereces la nacionalidad inmediata”, aseguró el cibernauta.

Cabe señalar que no es la primera vez que la venezolana publicada vídeos en torno al Perú. La joven se ha declarado fanática de la cultura y la gastronomía peruana. Anteriormente, la tiktoker se ha mostrado bailando bailes típicos de Perú y probando platillos populares como el pollo a la brasa. También ha compartido mediante su vídeos los lugares que visitó, como Arequipa y Huánuco.

¿QUÉ ES EL AJÍ AMARILLO?

Carnoso, de color intenso y picor moderado, el ají amarillo, uno entre más de veinticinco especies de ajíes del género capsicum de origen peruano, es el ingrediente que da vida, sazón y color a una gran variedad de platos de la gastronomía nacional, como el inconfundible cau cau o el tradicional ají de gallina.

Fresco, cocido, licuado, picado, o molido son algunas de las posibilidades que te ofrece este insumo privilegiado. Por ejemplo, el color naranja intenso que lo caracteriza sirve para teñir causas, cremas y salsas como la popular salsa huancaína y, cortado en tiras, puedes aprovecharlo para decorar tus platos favoritos.