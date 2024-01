Muchas personas viajan al extranjero en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, por lo que deben adaptarse a una nueva cultura. Sin embargo, a veces pueden encontrar situaciones que hacen que se sientan no tan lejos de su hogar. Sobre esto puede hablar un peruano que paseaba por las calles de Madrid, España, pues encontró un lugar que le recordó a su país y decidió compartirlo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, @elquispeoficial, un joven reveló que se encontraba caminando por una calle de la capital española, cuando de repente se topó con una plazuela llena de vendedores ambulantes ofreciendo sus productos.

En el vídeo que compartió el influencer, se pudo observar a varios vendedores informales con sus productos encima de una gran bolsa de plástico, la cual estaba amarrada con hilos en las esquinas para que pudieran levantar toda su mercadería en caso de que aparezca un personal de control, según explica La República. Asimismo, también se pudo apreciar a distintos personajes disfrazados vendiendo globos para pequeños.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS Al VÍDEO DE LOS AMBULANTES DE MADRID?

El clip que compartió este influencer, titulado “Cuando te das cuenta que España se parece cada día más a tu país”, generó centenas de comentarios, donde más de un usuario opinó que dicha plazuela madrileña se parece a Gamarra o a Jirón de la Unión.

“Gamarra City”, “¿Qué es eso? ¿Estación central?”, “Siempre Latam llevando sus costumbres a otro lado”, “Llegó el momento de emigrar y llevarme mi puesto de discos piratas a Europa”, “Ya voy a poner mi carrito de huevo de codorniz”, “Falta el choclo con queso, la papita con su salsita”, “Y eso que no has visitado Queens en New York”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas de TikTok.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA VIAJAR A EUROPA?

Si estás planeando visitar España o cualquier otro país de Europa, te mencionamos todos los documentos que necesitas para ingresar a dicho continente sin ningún inconveniente.

Pasaporte válido con vigencia mínima de 3 meses a la salida de Europa.

Pasajes de ida y vuelta dentro de un período de 90 días que confirmen el regreso al Perú o al país de procedencia.

Reserva de hotel vigente o una carta de invitación de un residente en Europa.

Recursos económicos suficientes para costear tu estancia en Europa. Por ejemplo, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, cheques de viajero, entre otros.

Documentos justificativos del propósito del viaje en caso sea por una reunión de trabajo o conferencia. Si se trata de una actividad académica de corta duración, se debe presentar algún certificado o constancia de matrícula.

Seguro de viaje internacional.

No estar considerado como una amenaza pública ni estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión.

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDES REALIZAR EN EUROPA?

Si viajas a Europa recuerda que son estancias no remuneradas de corta duración, no mayor a 90 días. Por ejemplo, no está permitido buscar empleo, trabajar o quedarse a vivir en el lugar que visites. Lo que si puedes hacer son las siguientes actividades: