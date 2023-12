Pedir matrimonio en público es un momento que no pasa desapercibido y continúa siendo una de los detalles más románticos hasta la actualidad. Ahora con las plataformas digitales, estas muestras de amor pueden llegar a viralizarse y a estar en la mira de todo el mundo.

En las redes sociales se ha podido observar diversas pedidas de mano en lugares turísticos, estadios, conciertos, parques, reuniones familiares, restaurantes, entre otros escenarios. Sin embargo, recientemente un joven quiso ser un poco innovador y aprovechó un espacio público muy concurrido para pedir la mano a su enamorada.

A través de TikTok, se volvió viral un vídeo donde un joven le pidió matrimonio a su pareja en el Mall de Bellavista, el cual contó con la ayuda de unos meseros de la cadena de comida rápida, Popeyes.

¿CÓMO FUE LA PEDIDA DE MANO DE UN JOVEN CON LA AYUDA DE LOS MESEROS DE POPEYES?

La pareja en cuestión asistió al patio de comidas del centro comercial ubicado en el Callao y realizaron un pedido del restaurante Popeyes. Mientras esperaban que llegue su pedido a la mesa donde estaban, de repente apareció una trabajadora con una fuente de pollo crocante junto a un compañero, quien traía varios globos en forma de corazón.

En el momento en que los trabajadores llegaron a la mesa de la pareja, el novio, que vestía de negro y con gorra, recibió los globos y se los entregó a su novia. Segundos después, se paró de su asiento y se arrodilló frente a la dama.

En el vídeo se pudo observar cómo el hombre sacaba de su bolsillo una pequeña cajita que contenía el anillo de compromiso, con el cual procedería a pedirle la mano. Ante la sorpresa, la joven solo atinó a quedarse parada con las manos sobre la cara, para luego concluir el inesperado momento con un tímido “Sí”. El hecho fue acompañado por los aplausos de la gente y un beso entre los novios para sellar su promesa de amor.

La tierna escena fue grabada por varios comensales que se encontraban en el centro comercial y fue compartida en TikTok, donde se convirtió en viral. El clip en poco tiempo ya ha superado más de 100 mil reproducciones y ha generado cientos de comentarios destacando lo sucedido, según recoge La República.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CIBERNAUTAS POR LA PEDIDA DE MANO EN POPEYES?

Los usuarios de la plataforma china no desaprovecharon la ocasión para escribir mensajes alentadores sobre lo sucedido. “Sale su boda con un combo familiar Popeyes para los dos solitos”, “Con una caja de papitas familiar me caso”, “El lugar pierde importancia cuando es con la persona indicada”, “El que quiere, lo hace posible, no hay excusas”, “Siempre lo diré, no es el lugar es la persona”, “Cuando un hombre te quiere bien y quiere hacer las cosas bien, simplemente lo hace”, “Que Popeyes le pague la cena en la boda”, “Siempre lo diré... no es el lugar es la persona”, “Amor del bueno”, “Me dio ganas de llorar, qué lindos”, “Felicitaciones”, “Ayyy lloré, es cierto aun no muere el romanticismo”, “Claro ejemplo de: ‘No importa donde siempre y cuando sea contigo!’ Felicidades ambos”, comentaron algunos cibernautas de manera positiva.

Por otra parte, también hubo algunas personas que criticaron la elección del lugar para la pedida de mano con duros comentarios: “Me piden casarme con un Popeyes, le tiro el ají en el ojo”, “En ese lugar... aj”, manifestaron algunos cibernautas.