TikTok Viral: canción “Tomar para olvidar” se vuelve tendencia en la voz de Ernesto Pimentel y el origen de su composición

Luego del estreno de la película de Ernesto Pimentel, en la cual relata su vida artística y su relación con Alex Brocca, con quien mantuvo una relación sentimental de 10 años, algunos medios de comunicación han presentado detalles del romance entre ambos. De hecho, en las redes sociales se ha vuelto viral el tema “Tomar para olvidar” de Armonía 10 donde sale interpretándolo el presentador de televisión, por lo que pocos conocen sobre el origen de esta composición. Todos los detalles sobre este tema musical en la siguiente nota.

¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL TEMA “TOMAR PARA OLVIDAR”?

Desde hace algunos días, el popular tema “Tomar para olvidar” es tendencia en TikTok tras conocerse la relación que mantuvieron por 10 años Ernesto Pimentel y Alex Brocca. De esta manera, un usuario de la red social reveló quién creó esta canción que actualmente es utilizado por muchos cibernautas para generar videos.

Entonces se supo que Manuel Mantilla fue el verdadero compositor de este canción. Y es que, él se juntó con Walther Lozada y Wilmer Chiroque Peña de Armonía 10 para crear esta pieza que fue estrenado en el 2001. Aunque, en diversos clips se muestra a Pimental interpretando este tema, fue Percy Chapoñay quien la cantó por primera vez.

LETRA DE LA CANCIÓN “TOMAR PARA OLVIDAR”

“Déjenme solo con mi dolor, hoy quiero tomar porque no estás. Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me consuele, por favor. No te encontraré al despertar. Sabes que te quise de verdad. No quiero migajas, sé que no me amas, hoy quiero tomar para olvidar”.

¿A QUÉ SE DEDICABA ALEX BROCCA?

Alex Brocca nació en el Callao y era considerado un destacado danzante peruano en los años 90. Aunque uno de sus más grandes pasiones era el baile, tomó la decisión de estudiar actuación en el Instituto de Bellas Artes, por lo que pudo participar en diversas obras de teatro dirigidos para niños y adultos. Además, formó parte de diferentes programas de televisión como bailarín y compartió escenario con dos grandes artistas de la comunidad LGTB, como Coco Marusix y Naamin Timoyco. Con respecto a su vida personal, Brocca mantuvo una relación de 10 años con Ernesto Pimentel, capturando la atención de los medios y el público.

Luego de unos años, exactamente en el año 2000, Brocca participa en el mundo literario con la publicación de su libro llamado ‘Canto de dolor. No repitan la canción’, en la cual narraba de manera conmovedora su viaje de autodescubrimiento, la aceptación de su orientación sexual y las complicadas realidades que tenía que enfrentar en el Perú de los años 90, donde estaba presente la violencia y el impacto del VIH en su vida y la de su pareja. Por ultimo, el artista confiesa los pormenores más íntimos de su relación sentimental con Pimentel.