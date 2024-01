Miles de viajeros de todas partes del mundo llegan al Perú para disfrutar de su cultura, tradiciones, paisajes, lugares turísticos y sobre todo de su gastronomía. Si bien muchos elogian los diferentes platillos que ofrece el Perú, debido a su gran variedad y a su exquisito sabor, lo cierto es que algunos han expresado su desagrado con algunas comidas.

Esto quedó comprobado en un reciente vídeo viral de TikTok del influencer @gringo_marc, quien preguntó a unos extranjeros cuáles eran sus platos favoritos del Perú cuáles era los platos que no les agradaban. Las respuestas que ofrecieron sobre la última pregunta generó un debate en redes sociales, ya que algunos criticaron sus opiniones mientras que otros sí se mostraron a favor de lo que dijeron.

¿QUÉ PLATOS PERUANOS NO FUERON DEL AGRADO DE ESTOS EXTRANJEROS?

Si bien los extranjeros mencionaron que les gustaron clásicos platillos como lomo saltado, arroz chaufa, cebiche y anticuchos, lo que más llamó la atención del vídeo en que aparecen fueron sus comentarios sobre los platos que encontraron desagradables.

Uno de ellos, presuntamente norteamericano, señaló que no le gusta la papa a la huancaína, comentando que “no pasa nada con la crema”. Otro indicó que no le agrada el mondonguito y fue duro al señalar que lo encontraba realmente asqueroso.

Otra persona señaló que encuentra desagradable el champú (dulce tradicional), mencionando que llegó a vomitar después de haberlo desayunado. Luego, otro prefirió mantenerse al margen al hablar de un platillo en específico, por lo que simplemente atinó a señalar que no le gusta el arroz, un ingrediente básico en la cocina peruana. Por último, apareció un joven mexicano señalando que no le gustan las patas de gallina.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS SOBRE LOS COMENTARIOS DE LOS EXTRANJEROS DE LOS PLATOS PERUANOS QUE NO LES AGRADARON?

Aunque hubo usuarios que defendieron la gastronomía peruana, hubo cibernautas del propio territorio peruano que admitieron que no todos sus platillos son deliciosos.

“La papa a la huancaína es lo más rico”, “El cau cau o mondonguito bien preparado es delicioso”, “No saben nada”, “Me duelen gringos”, “Hay que ver dónde lo probaron”, fueron algunas comentarios que se mostraron en contra de ellos.

“A mí tampoco me gusta el champú”, “No pasa nada con la crema se la huancaina. Se tenía que decir y se dijo”, “Las patas de gallina te acepto”, entre otros comentarios, se manifestaban a favor de los extranjeros.

TASTE ATLAS HACE RANKING DE LOS PLATOS PERUANOS PEOR VALORADOS: ¿CUÁLES SON?

Tortilla de raya Cau cau Hígado encebollado Picante de carne Sangrecita Cuy frito Soltero de queso Chinguirito Arroz zambito Pizza de lomo saltado Humita Escabeche de pollo Frejol colado Juane Tamalito Humitas dulces Locro de zapallo Chupe de pescado Picante a la tacneña Salchipapa Carapulcra Pulpo al olivo Choritos a la chalaca Picante de langostinos Sopa de quinua Chicharrón de pulpo

Según explica el portal gastronómico, para la lista de los “26 platos peruanos peor valorados”, hasta el 1 de diciembre de 2023 se registraron 7.463 valoraciones, de las cuales 2.832 fueron reconocidas por el sistema como legítimas.

¿QUÉ ES TASTE ATLAS?

Taste Atlas es una guía de restaurantes y recetas. Este portal web recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares.

“Los rankings de comida de TasteAtlas se basan en las valoraciones de la audiencia de TasteAtlas, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticos locales, y dan valor adicional a las calificaciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores”, se lee en el texto que acompaña al ranking de los “26 platos peruanos peor valorados”.

“Los rankings de Taste Atlas no deben verse como la conclusión global final sobre los alimentos. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre los platos que no has probado”, señala.