El popular influencer, Tío Lenguado, ha conmovido a sus seguidores con una emotiva reacción tras anunciar la partida de su hijo, también youtuber, “Descocaos”, quien deja el hogar familiar para vivir en su propia casa. ¿Cómo fue la nostálgica reacción de este popular personaje? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

LA NOSTÁLGICA REACCIÓN DEL TÍO LENGUADO AL ANUNCIAR QUE SU HIJO “DESCOCAOS” SE VA DE SU CASA

El popular youtuber Tío Lenguado, Carlos Guerra, compartió emocionado la noticia de que su hijo, también conocido como Descocaos, dejará el hogar familiar para iniciar una nueva etapa al independizarse y vivir en su propia casa.

A través de un video en redes sociales, Guerra expresó su conmoción por la partida de Lorenzo, destacando que este ha cumplido su sueño de tener su propio hogar. Como regalo por este logro, el Tío Lenguado obsequió a su hijo juegos de cubiertos y cuchillos, demostrando así su amor y apoyo en este nuevo capítulo de la vida de Descocaos.

En el video compartido, se observa a Carlos Guerra visiblemente emocionado y con la voz entrecortada al hablar sobre la partida de su hijo y el orgullo que siente por él.

Resalta la buena conducta y calidad humana de todos sus hijos, expresando su agradecimiento a Dios por ello.

La partida de Descocaos hacia su propio hogar marca un hito en la vida familiar de los Guerra y evidencia el crecimiento y desarrollo individual del joven youtuber. Aunque con nostalgia, el Tío Lenguado muestra su apoyo y felicidad por el logro de su hijo, celebrando la madurez y la independencia alcanzadas.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DEL ‘TÍO LENGUADO’ TRAS LA INVITACIÓN DEL PROGRAMA ‘EL GRAN CHEF FAMOSOS’?

El ‘Tío Lenguado’ declaró ante los conductores del espacio digital que recibió la invitación del reality culinario de Latina, pero su respuesta fue un sorpresivo y rotundo “No voy”.

El influencer sostuvo que, a diferencia de los chefs convencionales, él cocina por obligación y prefiere realizar sus preparaciones en platos con simples presentaciones. “Yo no soy cocinero, yo cocino por necesidad y hago cosas simples. A mí no me gustan tantos ingredientes, ni cosas rebuscadas”, señaló Guerra.

En este sentido, el empresario declaró que sus recetas pueden cocinarlas cualquiera, ya que los ingredientes que utiliza pueden ser accesibles para el público en general y puede ser adquiridos en cualquier bodega de barrio.

Guerra enfatizó que no cuenta con la experiencia culinaria ni la formación que tienen los chefs profesionales, por lo cual prefiere mantener su personaje que destaca autencidad y así evitar engañar a sus seguidores. Además, sostuvo que su pasión se encuentra en la cocina sencilla por encima de los reflectores de la televisión.

¿CÓMO ALCANZÓ LA POPULARIDAD EL ‘TIO LENGUADO’?

En el año 2020, Carlos Antonio Guerra Verrando se hizo popular en la plataforma de videos YouTube, donde comenzó a publicar contenidos sobre el mundo culinario de una manera singular y por la forma que lo caracteriza. Sus ‘clips’ se han convertido en los preferidos por los usuarios de la plataforma.

Su canal “Tio Lenguado y Descocaos”, que fue creado junto a su hijo, en la actualidad cuenta con más de medio millón de seguidores y ya han creado más de 420 videos en tan solo tres años. En la descripción del canal destaca que su contenido está dirigido a las familias y para aquellas personas que disfrutan cocinar, además de apreciar el turismo, los viajes, las motos, las aventuras y mucho más.

En junio de este año, en medio de gran expectativa, el ‘Tío Lenguado’ abrió su primer restaurante en Piura llamado “Tío Lenguado Ceviches”, situado en el parque Bello Horizonte. La inauguración se llevó a cabo el 9 de dicho mes y mediante un video mostró cómo la vivió con sus clientes. El empresario rompió en llanto por conseguir su sueño a los 64 años.

Asimismo, el concepto del restaurante será de “cocina abierta”, por lo que los comensales tendrán la posibilidad de ver cómo se prepara la comida en vivo. Además, el youtuber manifestó que le gustaría poder interactuar con sus clientes y grabar videos con ellos con el objetivo de entretenerlos y hacerlos sentir como en casa.