Tras 6 días de viaje, así puedes llegar a la iglesia más remota del mundo

A nivel global, la existencia de atractivos destinos siempre llama la atención, pero pocos cuya distancia resulta extrema, terminan convirtiéndose en verdaderas odiseas para el viajero. Es así como se presenta la isla más remota del mundo, el lugar sin aeropuerto, y donde tras 6 días de travesía, recién puedes acceder a las instalaciones de su iglesia católica caracterizada por el aislamiento de cualquier otro sitio poblado.

ESTA ES LA IGLESIA MÁS REMOTA DEL MUNDO Y A LA QUE PUEDES LLEGAR TRAS 6 DÍAS DE VIAJE

La distancia entre diversas partes del mundo suele acortarse mediante el uso de aeropuertos que sin embargo, y por ejemplo, hoy no nos conecta con Tristán de Acuña, la isla del Atlántico Sur donde la iglesia de San José se ha convertido en el núcleo fundamental de los habitantes de Edimburgo de los Siete Mares.

Desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hoy puedes llegar a visitar el templo de dicho asentamiento, y tras 6 horas de navegación en barco llegar a reunirte con poco más de 200 personas.

En 1983, la comunidad del Edimburgo de los Siete Mares británico, colocó la primera piedra para una edificación de iglesia de San José que mantiene estructura pintada de blanco y techo de chapa roja que soporta los fuertes vientos del Atlántico.

ESTA ES LA ISLA CARIBEÑA QUE FORMA PARTE DE 2 PAÍSES Y DONDE PUEDES HABLAR HASTA 3 IDIOMAS

A lo largo y ancho del globo terráqueo, las islas contribuyen al mantenimiento de las funciones de los ecosistemas, entre otros factores de vital importancia para la naturaleza, y asimismo dentro de ellas se esconden los más paradisiacos destinos turísticos, siendo una en particular la que llama la atención por formar parte de 2 países a la vez divididos geográficamente muy cerca de Sudamérica.

El mar Caribe es un mar abierto tropical del océano Atlántico, situado al este de América Central y al norte de América del Sur que con 2,754.000 km2 figura en el ranking de los más grandes del mundo, y posee a San Martín como el territorio curiosamente abarcado tanto por Francia como los Países Bajos.

De acuerdo a información compartida por la plataforma oficial de la popular isla caribeña, la misma se encuentra situada en el centro del arco antillano, en el hemisferio norte, entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador, y exactamente al norte del archipiélago de las Antillas Menores, destacando entre otras características por existir libre circulación de bienes y personas pese a la división geográfica.

(Foto: iStock) / majaiva

Con respecto a la parte de la isla de San Martín ubicada en Francia, podemos destacar que Marigot es su capital criolla que reúne al Ayuntamiento de la Colectividad de Ultramar (COM) a la que pertenece, la Prefectura y a la mayoría de las administraciones y servicios, mientras que Sint-Maarten en tierras holandesas, tiene a Philipsburg como el paraíso del shooping, y principal ciudad, albergando el Parlamento, y también Courthouse.

LOS DATOS QUE DEBES TENER EN CUENTA POR SI PIENSAS VIAJAR HACIA LA ISLA DE SAN MARTÍN

Idiomas

- La isla tiene más de 120 nacionalidades

- Los habitantes de la parte francesa lógicamente utilizan el idioma propio para comunicarse tanto en la administración pública como escuelas, mientras que los residentes de Países Bajos el holandés, pero en ambos el inglés predomina constituyéndose como oficial en ambos.

Asimismo, los sanmartinenses también hablan cotidianamente el español, criollo y el papiamento.

Moneda oficial

- Francia: EURO / Países Bajos: FLORÍN NEERLANDÉS

- El dólar norteamericano también se acepta en toda la isla y se utiliza con frecuencia como patrón de referencia.

¿CÓMO HACER PARA LLEGAR A LA ISLA DE SAN MARTÍN UBICADA EN EL MAR CARIBE?

Cerca a Sudamérica, la Isla de San Martín te ofrece hasta 37 playas bajo un clima tropical que junto a la belleza de las áreas naturales, conforman un lugar ideal para disfrutar de las vacaciones estivales o temporadas de verano.

(Foto: St. Martin)

Según el propio portal sanmartinense, existen dos formas de llegar a dicho territorio ocupado por Francia y Países Bajos: Avión y Crucero, y para el primero de ellos tienes a la mano EL Aeropuerto Grand Case l’Espérance (parte francesa) así como el Aeropuerto Internacional Princess Juliana (parte holandesa), mientras que para el segundo el puerto de Galisbay y el St-Maarten Port Authority, respectivamente.

Antes de comprar los tickets con destino a San Martín, y aterrizar en alguno de los terminales aéreos mencionados, asegúrate de contar con toda la documentación requerida, incluido el pasaporte vital para las estancias cortas.