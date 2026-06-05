La historia de la anestesia quirúrgica podría reescribirse. Un reciente estudio publicado en la revista Antiquity halló restos de aconitina en instrumentos médicos con más de seis siglos de antigüedad, este descubrimiento constituiría la evidencia química directa más antigua conocida sobre el uso de sustancias anestésicas en intervenciones quirúrgicas. Durante décadas, uno de los episodios más emblemáticos en la evolución de la medicina moderna fue la demostración realizada por William T. G. Morton en 1846 en el Hospital General de Massachusetts, donde empleó éter inhalado para evitar el dolor durante una operación. Sin embargo, los nuevos hallazgos demuestran que comenzó mucho antes de lo que se pensaba, al parecer se recurría a compuestos de origen vegetal con propiedades analgésicas para reducir el dolor en procedimientos médicos. El hallazgo abre una nueva ventana al conocimiento de las prácticas quirúrgicas antiguas.

¿En qué país se descubrió estas nuevas propiedades analgésicas que reducen el dolor y sirvieron para las operaciones?

El descubrimiento fue realizado en la tumba de Xia Quan, un cirujano de la dinastía Ming que vivió entre los años 1348 y 1411 en China. Los resultados señalan que los médicos chinos poseían conocimientos avanzados sobre las propiedades medicinales de ciertas plantas. Según la investigación, estas sustancias eran utilizadas con fines terapéuticos y quirúrgicos, siendo un nivel mayor al que se había documentado hasta ahora. Los estudios fueron dirigidos por el investigador Congcang Zhao, de la Universidad del Noroeste de China, quien junto a su equipo empleó técnicas de última generación, entre ellas la microscopía SRS y la dispersión Raman estimulada. Asimismo, estas herramientas permitieron identificar rastros químicos microscópicos conservados en antiguos instrumentos médicos hallados en el sitio arqueológico. Es por eso, los especialistas consideran que este hallazgo podría aportar nuevas pistas sobre la evolución de la cirugía en Asia y sobre los métodos utilizados para controlar el dolor mucho antes de la aparición de los anestésicos contemporáneos.

¿Qué otros instrumentos han sido hallados por los investigadores que demuestra la evolución de la cirugía en Asia?

El equipo científico analizó unas tijeras y pinzas de hierro halladas en 1974 dentro de una tumba situada en Jiangyin, en la provincia china de Jiangsu. Los especialistas identificaron residuos que coinciden con la presencia de aconitina, un alcaloide derivado del acónito chino, una planta conocida por su elevada toxicidad. Según la investigación, las trazas químicas fueron encontradas en las partes de los instrumentos destinadas al contacto directo durante los procedimientos médicos, un detalle que refuerza la hipótesis de su utilización quirúrgica. Congcang Zhao destacó que la tecnología actual ha permitido reconstruir una práctica médica realizada hace más de seis siglos. Según explicó, los análisis con láser hicieron posible identificar vestigios de sustancias anestésicas que permanecieron adheridas a las herramientas empleadas por un cirujano de la dinastía Ming.

¿Qué otros restos arqueológicos se han encontrado en la tumba de Xia Quan con las investigaciones realizadas?

Sobre la tumba de Xia Quan, además de las tijeras y pinzas que contenían residuos de aconitina, los arqueólogos recuperaron un conjunto excepcionalmente completo de instrumentos y objetos médicos. Entre ellos se encontraron:

Bisturíes de hierro especializados para procedimientos quirúrgicos.

Agujas quirúrgicas de punta redondeada.

Tijeras finas utilizadas en intervenciones médicas.

Pinzas o fórceps de hierro.

Cepillos medicinales elaborados con cerdas de cerdo.

Recipientes destinados a almacenar preparados y medicamentos tradicionales.

La relevancia de la tumba radica principalmente en su extraordinario conjunto de herramientas médicas, que ha permitido documentar de manera directa prácticas quirúrgicas y anestésicas de comienzos de la dinastía Ming.

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