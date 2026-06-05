Por Redacción EC

La historia de la anestesia quirúrgica podría reescribirse. Un reciente estudio publicado en la revista Antiquity halló restos de aconitina en instrumentos médicos con más de seis siglos de antigüedad, este descubrimiento constituiría la evidencia química directa más antigua conocida sobre el uso de sustancias anestésicas en intervenciones quirúrgicas. Durante décadas, uno de los episodios más emblemáticos en la evolución de la medicina moderna fue la demostración realizada por William T. G. Morton en 1846 en el Hospital General de Massachusetts, donde empleó éter inhalado para evitar el dolor durante una operación. Sin embargo, los nuevos hallazgos demuestran que comenzó mucho antes de lo que se pensaba, al parecer se recurría a compuestos de origen vegetal con propiedades analgésicas para reducir el dolor en procedimientos médicos. El hallazgo abre una nueva ventana al conocimiento de las prácticas quirúrgicas antiguas.