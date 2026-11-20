Las profundidades marinas todavía guardan fenómenos que desafían la imaginación humana. En medio de la oscuridad del océano Pacífico, donde la presión alcanza niveles extremos y la luz solar no consigue penetrar, un extraño registro acústico despertó una pregunta que durante años alimentó teorías sobre posibles criaturas desconocidas. El episodio ocurrió en 1997, cuando una señal de enorme intensidad fue captada por instrumentos de monitoreo oceánico. Su peculiar sonido dio lugar a especulaciones sobre la existencia de un animal gigantesco que habitaba lejos de la superficie. Sin embargo, la explicación científica terminó llevando la investigación hacia un fenómeno completamente distinto.

El misterioso registro submarino que despertó teorías sobre monstruos marinos

Todo comenzó el 19 de mayo de 1997, cuando los sistemas de vigilancia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) registraron una señal acústica en una zona del Pacífico Sur. La particularidad del episodio fue su potencia: el sonido pudo ser captado por dispositivos ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia. Los investigadores bautizaron el fenómeno como ‘The Bloop’, una denominación que terminaría convirtiéndose en una referencia habitual al hablar de los grandes enigmas del mundo submarino.

La ausencia de una explicación inmediata provocó que surgieran numerosas hipótesis sobre su procedencia. Una de las más llamativas apuntaba a un organismo marino de dimensiones extraordinarias, capaz de producir vibraciones que viajaran por enormes extensiones de agua. Esta posibilidad alimentó la imaginación de miles de personas y convirtió el registro en un tema recurrente entre quienes siguen los misterios del planeta. No obstante, la investigación científica continuó recopilando información para encontrar una respuesta basada en evidencias.

La investigación que permitió descubrir el verdadero origen de ‘The Bloop’

Con el paso del tiempo, los especialistas compararon las características de aquella grabación con otros registros acústicos obtenidos en diferentes regiones del océano. El análisis permitió encontrar similitudes con sonidos asociados a movimientos de grandes masas de hielo en las proximidades de la Antártida. Así, una de las explicaciones que cobró mayor fuerza dejó de apuntar a los animales y comenzó a centrarse en la actividad natural de los glaciares.

La conclusión relacionó el fenómeno con un criosismo, también conocido como terremoto de hielo. Este tipo de acontecimiento se produce cuando enormes bloques de hielo se fracturan, se desprenden o experimentan movimientos bruscos, generando ondas sonoras que pueden propagarse bajo el agua. De esta manera, el supuesto llamado de una criatura desconocida encontró una explicación vinculada con la dinámica de las regiones polares. La hipótesis del monstruo marino perdió sustento frente a los registros obtenidos por los investigadores, según la información difundida por La República.

El Abismo Challenger: el punto más profundo conocido del planeta

Mientras el misterio de ‘The Bloop’ dirigía la atención hacia las profundidades oceánicas, existe otro lugar que representa uno de los mayores desafíos para la exploración científica. Se trata del Abismo Challenger, ubicado dentro de la Fosa de las Marianas, en el océano Pacífico occidental, cerca de la isla de Guam. La NOAA lo reconoce como el sector más profundo conocido de los océanos, con una profundidad aproximada de 10.935 metros, aunque las mediciones pueden variar según los métodos empleados.

Para comprender la magnitud de esta formación geográfica, basta imaginar al monte Everest completamente sumergido en ese lugar: incluso su cima quedaría cubierta por una enorme columna de agua. La presión que existe en el fondo resulta extraordinariamente superior a la que experimentamos en la superficie, lo que obliga a utilizar equipos especializados para realizar cualquier descenso. Por esa razón, alcanzar esta región representa una operación compleja que requiere vehículos submarinos diseñados para soportar condiciones extremas.

¿Cómo se formó esta gigantesca depresión submarina?

La explicación de su origen se encuentra en el movimiento de las placas tectónicas. La Fosa de las Marianas surgió como consecuencia de un proceso de subducción, mediante el cual la placa del Pacífico se introduce por debajo de la placa de las Marianas. Este desplazamiento geológico, desarrollado durante millones de años, dio forma a una profunda depresión en el lecho marino que hoy constituye uno de los escenarios naturales más impresionantes de la Tierra.

Pese a la oscuridad permanente, las temperaturas reducidas y la presión aplastante, las expediciones han permitido identificar organismos capaces de sobrevivir en este ambiente. Algunas especies desarrollaron adaptaciones particulares para obtener alimento y desenvolverse donde prácticamente no existe luz solar. Estos descubrimientos demuestran que las profundidades oceánicas todavía tienen mucho por revelar y que, aunque algunos misterios como ‘The Bloop’ ya cuentan con una explicación científica, el fondo del planeta continúa siendo uno de los territorios menos explorados.