En Reading, Inglaterra, una vivienda familiar esconde bajo sus cimientos un mundo que parece sacado de una película de misterio. Allí, un ingeniero civil y sus familiares dedicaron dos décadas a construir, con sus propias manos, una extraordinaria red de túneles secretos, habitaciones ocultas y hasta un ferrocarril subterráneo. La estructura se extiende a lo largo de cuatro niveles y alcanza más de 15 metros de profundidad, convirtiendo el hogar en una auténtica obra de ingeniería escondida bajo tierra.

Bajo un taller se encuentra este complejo subterráneo que supera los 120 metros cuadrados, distribuidos entre pasadizos y espacios destinados al almacenamiento. Sin embargo, lo que más llama la atención son sus dos puertas secretas, diseñadas para pasar inadvertidas ante cualquier mirada curiosa. Una de ellas destaca por su mecanismo: un muro deslizante de hormigón que pesa 1,5 toneladas y permite acceder al misterioso entramado, según informó Daily Star.

¿Por qué existe este sistema subterráneo? Tal parece que fue un ambicioso proyecto familiar

La historia de este singular laberinto subterráneo comenzó con Tony Deane, el antiguo propietario de la vivienda, quien convirtió su pasión por la construcción de túneles en un ambicioso proyecto familiar. Durante las décadas de 1980 y 1990, el ingeniero civil trabajó personalmente en la creación de esta estructura oculta, acompañado por sus seis hijos. Así, entre herramientas, esfuerzo y creatividad, fue dando forma a una red subterránea que terminaría convirtiéndose en el elemento más sorprendente de la propiedad.

Décadas después, el secreto que permanece bajo la casa ha despertado la curiosidad ante la próxima subasta del inmueble. Richard Worrall, subastador y consultor de BTG Eddisons Property Auctions, será el encargado de presentar esta peculiar vivienda durante las jornadas del 28 y 29 de octubre. Según informó Daily Star, Worrall también ha compartido detalles sobre la propiedad, cuyo pasado y misteriosas instalaciones la distinguen de cualquier otra casa convencional.

¿Qué es lo que tiene esos túneles que lo hacen tan especial y dar más valor a la vivienda?

Al revelar los detalles de esta singular construcción, Richard Worrall explicó que gran parte de los túneles fueron excavados en tiza, un material que puede mantenerse estable de forma natural. Sin embargo, en los sectores donde se necesitaba mayor resistencia, se recurrió al hormigón estructural, que fue preparado y vertido manualmente. Cada tramo de esta intrincada red subterránea refleja el esfuerzo y la dedicación invertidos durante años para hacer realidad el proyecto.

La sorpresa aumenta al conocer que toda la excavación se realizó a mano, mientras la tiza extraída era trasladada en cubos y carretillas. Para facilitar el trabajo, Tony Deane también construyó una pequeña vía ferroviaria que recorría los pasadizos y permitía transportar el material. Además, instaló un montacargas de una tonelada con cuatro niveles para elevar los restos hasta la superficie, según informó Daily Star.

“En todos mis años como subastador, nunca había visto nada igual; es absolutamente asombroso y, creo, único”

La singular propiedad ha dejado sin palabras incluso a quienes están acostumbrados a descubrir inmuebles extraordinarios. Richard Worrall, subastador encargado de presentar la vivienda, expresó su asombro ante la magnitud del proyecto y el esfuerzo invertido durante décadas. “En todos mis años como subastador, nunca había visto nada igual; es absolutamente asombroso y, creo, único. ¡Qué hazaña haber creado esto como proyecto familiar y como pasatiempo!”, manifestó, según Daily Star.

Más allá de sus misteriosos túneles, el terreno ofrece amplias instalaciones a las que se accede por una entrada cerrada con verja. La propiedad incluye un taller de 232 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, estacionamiento, jardines, una gran piscina y vestuarios. Además, en diciembre de 2024, el Consejo de West Berkshire autorizó la construcción de una vivienda de dos pisos y cinco dormitorios, con 465 metros cuadrados, en el área de la piscina, así como la conversión del taller en una casa de tres dormitorios, informó Daily Star.

La vivienda ofrece una amplia gama de usos potenciales, desde almacenamiento seguro

El enigmático complejo subterráneo continúa despertando expectativas por las posibilidades que ofrece más allá de su singular historia. Richard Worrall destacó que sus instalaciones podrían convertirse en un espacio de múltiples funciones para un comprador dispuesto a imaginar nuevos usos. “El espacio subterráneo supone, obviamente, un cambio radical, por decir lo menos, y creemos que podría ofrecer a un comprador imaginativo una amplia gama de usos potenciales, desde almacenamiento seguro, un refugio antiaéreo o un centro de datos resistente a pulsos electromagnéticos hasta un paraíso para los preparacionistas”, señaló.

La propiedad, que combina una extensa infraestructura bajo tierra con amplias instalaciones en la superficie, saldrá al mercado con un precio orientativo de entre 400.000 y 430.000 dólares. La subasta está programada para los días 28 y 29 de octubre, fechas en las que los interesados podrán competir por este inmueble fuera de lo común. Así, la creación artesanal de Tony Deane y su familia podría encontrar un nuevo propietario dispuesto a descubrir todo el potencial de sus misteriosos pasadizos, según la información difundida por Daily Star.