Recorrer el mundo emprendiendo vuelo desde tu país natal, puede formar parte del sueño de algunas personas cuyo objetivo es compartir sus experiencias a través de redes sociales. En todo un video viral se ha convertido la travesía documentada por un famoso turista de nacionalidad estadounidense, quien actualmente radica en un territorio sudamericano que recomienda como el lugar perfecto para establecerse. Conoce cuál es según su perspectiva, donde está ubicado en el mapa, y otros detalles más sobre este contenido dado a conocer en TikTok.

VIDEO VIRAL: ¿CUÁL ES EL MEJOR PAÍS SUDAMERICANO PARA VIVIR SEGÚN TIKTOKER ESTADOUNIDENSE?

Los más de 10 países situados en América del Sur ofrecen variados destinos para el relajo y sano esparcimiento, pero uno en particular agrupa una gran cantidad de atractivos, beneficios y hasta privilegios como la seguridad, por ejemplo, según lo expresa un ‘mochilero’ de nacionalidad estadounidense cuyo video compartido en TikTok ya es viral a raíz del contenido publicado recientemente.

Con tan solo 24 años, el turista que se propuso recorrer el mundo vendiendo todas sus pertenencias de valor, lleva casi 600 días conociendo diversos territorios en Europa, Asia y África, y realizando un trabajo documentario basado en la muestra de material audiovisual interesante acerca de reconocidas ciudades.

Vía TikTok, y con más de 1 millón de seguidores, Christian Grossi se volvió viral en redes sociales porque a través de un video compartido el 11 de enero decidió responder a una interrogante recibida acerca del país donde viviría, expresando con firmeza que Argentina es su lugar favorito en el mundo.

Por razones ligadas a aspectos sociales también, el ‘mochilero’ nacido en Estados Unidos hace 24 años, escogió a la nación albiceleste como punto recomendado para personas que desean o necesitan establecerse en Sudamérica, no sin antes ir fundamentando su postura mientras recorría en moto las calles de Buenos Aires.

Cabe resaltar, que previamente el estadounidense Christian Grossi había dicho que su país natal “no es el mejor lugar en este momento, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no me gusta la dirección que está tomando”, y por ese motivo puntual no tiene planeado retornar al territorio que lo vio nacer.

CHRISTIAN GROSSI: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EN ARGENTINA Y POR QUÉ LA CONSIDERA COMO EL LUGAR IDEAL PARA VIVIR DENTRO DE SUDAMÉRICA?

Argentina es el país que para Christian Grossi representa un “lindo lugar para vivir”, y en el que más tiempo ha estado como ‘mochilero’.

De acuerdo a lo que expresa y muestra mediante sus redes sociales, y más puntualmente en TikTok, la estadía del turista estadounidense en Buenos Aires habría superado los 5 meses, tiempo en el cual se identificó con la “gente, la cultura y la comida”.

“Es mi país favorito del mundo”, dijo Christian Grossi durante su relato en moto por calles bonaerenses, indicando además que “honestamente, lo tiene todo” ya que reúne desde la naturaleza americana hasta la sazón de la comida sudamericana.

Resulta importante destacar, que el afamado ‘mochilero’ de 24 años con más de 1 millón de seguidores en TikTok y más de 600 mil en Instagram, también conoce y recorrió cada rincón de Portugal, Marruecos, Grecia, Macedonia, Egipto, Dinamarca, Vietnam, entre otros países ubicados tanto en Europa como Asia y África.

TIKTOK: OPINIONES DE ARGENTINOS A VIDEO VIRAL DONDE CHRISTIAN GROSSI EXPRESA SU ENCANTO POR ARGENTINA

Tanto seguidores como internautas y propios usuarios de la red social china, no dudaron en reaccionar a la serie de videos virales que viene compartiendo Christian Grossi desde hace varios meses.

Comentarios como “Gracias por ver todo lo hermoso que tiene nuestro país!”, “Te queremos, ya sos un hermano más!”, y también “Me encantan tus videos hermano, ¡gracias por apreciar nuestro país!”, son solo algunos de las casi 200 expresiones vertidas a modo de agradecimiento por exponer las bondades de la capital de Argentina.

En relación a las cifras e interacciones, cabe resaltar que la publicación del TikTok viral en particular supera los 600 likes, así como las 300 veces compartido entre usuarios.