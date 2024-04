Viral: TikToker peruano compró comida callejera en la India y terminó hospitalizado de emergencia

En la actualidad, TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares y utilizadas por las personas en todo el mundo debido a la gran variedad de videos virales que se puede encontrar allí. Precisamente, hace poco fue tendencia un video donde sale un joven probando comida callejera en la India en condiciones no muy higiénicas y poco después fue internado de emergencia debido a una fuerte intoxicación, por lo que ha generado un gran debate en las redes sociales.

TIKTOKER PERUANO PROBÓ COMIDA CALLEJERA DE LA INDIA Y TERMINÓ EN EL HOSPITAL

Se trata de Oscar Curi, un tiktoker que suele viajar por distintos países del mundo, publicó un video donde sale paseando por diversas calles de la India con el objetivo de vivir experiencias inolvidables, pues en este caso decidió probar la comida callejera de dicho país. El peruano compró en un local que a simple vista no cuenta con las condiciones de salubridad ya que se muestra una olla que contiene la preparación expuesta al ambiente, otros alimentos no se encuentran refrigerados y el cocinero servía la comida con la mano.

Tras probar el ‘kachori’, el joven mencionó que no fue de su agrado, por lo que horas después se le pudo observar en un centro de salud atendiéndose ya que aquella comida causó una gran intoxicación en su organismo. De esta manera, el tiktoker recomendó a sus seguidores que no consuman alimentos callejeros en la India ya que podría presentar serios riesgos a la salud.

“No coman comida callejera de la India. Fue lo más extremo y lo más horrible que probé en toda mi vida. No lo hagan, es una tontería. Yo creo que comer eso te da una sentencia al cielo. Es como decirte ‘adiós, es hora de partir al cielo’. Te intoxica y te hace sentir débil, con sueño. Estoy internado en el hospital, espero recuperarme pronto. Consuman comida saludable que es lo mejor. Primero la salud”, contó Curi mediante sus redes sociales. Actualmente, el clip en TikTok cuenta con más de 15 millones de reproducciones y más de 500 mil likes.

PERUANO SORPRENDE A HOLANDESES CON SORPRENDENTES BAILES

El usuario de TikTok @joryghost publicó un video donde se le ve por unas calles muy concurridas de restaurantes con mesas al aire libre en Holanda. Según sus redes sociales, el joven se dedica a llevar la cultura del break dance en distintas partes de Europa, por lo que Holanda no fue la excepción. De esta manera, el peruano empezó su show con unos pasos de esta danza social mientras que el público presente lo observaba con gran admiración y asombro. A su vez, otros aplaudían con mucha alegría por lo que había hecho en plena pista.

Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y destacaron el gran esfuerzo que hace el joven por salir adelante en el extranjero. “Bien ahí mano, gente hay que hacerlo famoso, no es fácil estar en otro país”, “Peruano apoya a peruano que si vale la pena eso tiene que ser viral apoyemos”, “Que grande bro intenta aprender mas movimientos y sigue adelante bro”, “Y muchos se quejan que no hay trabajo! Trabajo y mil maneras de poder ganarse la vida si hay”, “Bravo hermano. Me gusta tu manera de salir adelante. Saludos desde Paris”, fueron algunos de los comentarios en el video que hasta el momento cuenta con más de 220 mil reproducciones.