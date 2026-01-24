Por lo general, muchas personas suelen tomar vino acompañado de diversos alimentos como mariscos, pastas o quesos, con el objetivo de potenciar la experiencia gastronómica al combinar sabores y texturas únicas. Sin embargo, en ocasiones esto no ocurre como se esperaba debido a diversos factores. Pues, en esta oportunidad, un conocido youtuber peruano decidió acudir, junto a sus amigos, a un lujoso restaurante ubicado en Barranco para una inmersión culinaria, sin imaginar que el vino tinto que había pedido estaba más barato en la página web de un tradicional supermercado, generando el asombro de los presentes. Este video se ha vuelto viral en las redes sociales y ha generado un sinfín de reacciones entre los seguidores por el anecdótico hecho. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

YOUTUBER SE SORPRENDE AL COMPRAR UN VINO A S/ 175 EN LUJOSO RESTAURANTE Y ENCONTRAR QUE CUESTA MÁS BARATO

En su más reciente video publicado en el canal Julito TV, Julio Pajuelo, conocido youtuber, acudió junto a sus amigos a Cala, un lujoso restaurante ubicado en el distrito de Barranco, para mostrar a sus seguidores la propuesta del lugar. El creador de contenidos decidió registrar desde el inicio todo el recorrido, desde su visita a una tienda para vestirse elegantemente hasta la salida del exclusivo establecimiento. Es así que, para empezar la experiencia, el influencer peruano pidió un vino tinto llamado Cordero con Piel de Lobo, con un precio de S/ 175. De hecho, los presentes expresaron su satisfacción con la bebida alcohólica, ya que, según comentaron, estaba acorde con la atmósfera exclusiva del local: “Está buenazo”.

Julio Pajuelo, reconocido youtuber peruano, se mostró sorprendido al pagar un elevado precio por un vino en un lujoso restaurante. Foto: Captura Julito TV

Sin embargo, la situación repentinamente cambió cuando uno de ellos buscó en el internet el precio real del vino, llevándose una sorpresa al saber que supermercados Metro lo vende a S/ 39.90. Por su parte, Julio mencionó que al pagar por un producto costoso se espera recibir una buena experiencia, mientras que en cualquier otro local o tienda esto sería completamente diferente. Frente a esta anecdótica situación, uno de sus acompañantes cerró con una frase que abrió debate en las redes sociales: “Te venden la experiencia”. Finalmente, los internautas no dudaron en comentar sobre este video que se ha vuelto viral en el internet y ya supera los más de 65 mil visualizaciones en YouTube.

HISTORIA DE PERÚ SAN GERMÁN, EQUIPO PERUANO QUE BUSCA ASCENDER AL FÚTBOL PROFESIONAL

Hace algunas semanas, el Perú San Germán se hizo viral una vez más en las redes sociales por ascender a la Primera División de la Liga Distrital para la Copa Perú 2026 y tener similitudes con el PSG que se replican en su vestimenta y hasta en el escudo. De acuerdo con De Chalaca, el conjunto limeño se originó en la urbanización San Germán, ubicado en el distrito de San Martín de Porres en marzo de 2015 bajo el nombre de Deportivo San Germán. Sin embargo, el nombre daría un giro radical gracias a la idea de un niño de la categoría 2008, quien propuso que el club adopte un nombre inspirado en el PSG de Francia.

Es así que, la directiva del club optó por inscribirlo de esa manera para participar en competencias nacionales, como la Copa Perú. Por otro lado, el PSG peruano también apuesta por el deporte en general, pues cuenta con una academia deportiva, donde se brinda clases de básquet, fútbol y vóley para niños y adultos. Por último, pese a la particularidad del nombre y la similitud con el equipo galo, lo cual ha llamado la atención de reconocidos medios internacionales, el Perú San Germán aún deberá recorrer un camino largo para alcanzar el objetivo de pertenecer a la Liga 1.