Cada 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha que ha marcado no solo la historia de millones de mexicanos, si no también la de fieles en todo el mundo. Hoy precisamente se cumplen 489 Aniversario de la Aparición de la Virgen María, pero ¿por qué es un día tan relevante para la Iglesia Católica y en particular para los mexicanos?.

La historia de esta celebración para la religión católica inició en México; sin embargo, es una “fiesta” que se ha extendido al resto de América Latina y en diversos rincones del mundo.

¿Cuándo se originó el culto por la Virgen de Guadalupe?

Según documentos del Vaticano, la Virgen se le presentó en cuatro oportunidades en el cerro de Tepeyac al aborigen Diego Cuauhtlatoatzin. Cuentan los relatos tradicionales, que el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se apareció frente a Juan Diego por cuarta ocasión en lo que hoy es Cuatitlán en el Estado de México. La historia dice que el indígena estaba en busca de alguien que pudiera ayudar a su tío enfermo, cuando se encontró en el camino a la Virgen María, quien según cuenta la tradición, le informó que su tío ya estaba curado.

Según la creencia católica, ese día la Virgen le pidió a Juan Diego que subiera a lo más alto del cerro del Tepeyac en busca de unas rosas, las cuáles tenía que reunir para llevarlas ante el obispo como una prueba de sus milagrosas apariciones, en las que solicitaba que se construyera un templo en el lugar donde encontró a la divinidad.

El Vaticano relata que Juan Diego hizo caso a las instrucciones de la Virgen y llevó las rosas ante el obispo Zumárraga, quien lo recibió y presenció cómo, según los creyentes, al momento de dejarlas caer de su manto se reveló la imagen que todos conocemos de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, fue proclamado santo por San Juan Pablo II en 2002.

<i>Dios de poder y de misericordia, bendeciste las Américas en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María de Guadalupe. Que su intercesión ayude a todos, hombres y mujeres, a aceptarse entre sí como hermanos y hermanas. / Por tu justicia, presente en nuestros corazones, reine la paz en el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.</i>

¿Por qué se conmemora a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre?

La Iglesia Católica afirma en el relato que cuenta la biografía de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que el 12 de diciembre de 1531, el indígena nativo del cerro de Tepeyac, fue testigo de la aparición de la Virgen de Guadalupe.

En el año de 1824, el 12 de diciembre fue declarado como Fiesta Nacional por el Congreso de la Nación en México. Desde entonces los festejos se realizan año tras año en la víspera del 12 de diciembre. En la actualidad de la fiesta nacional varios artistas famosos le cantan Las Mañanitas a la Virgen y miles de peregrinos se reúnen en la Basílica de Guadalupe a orar.

Este año 2020, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, millones de fieles celebrarán a la Virgen de Guadalupe a la distancia, para ello, se han dispuesto misas y procesiones virtuales para que no salgas de casa. Asimismo, las autoridades eclésiasticas han sugerido montar altares en casa como una opción para mostrar la devoción a la morenita del Tepeyac.

