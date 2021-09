Cada 24 de septiembre, todos los católicos rinden homenaje a la Virgen de las Mercedes, patrona de los presos o cautivos, por lo que, en los años 70, un grupo musical colombiano decidió dedicarle una plegaria al ritmo de la salsa, sin pensar que daría la vuelta al mundo y permanecería en el tiempo, se trata de la canción ‘Patrona de los Reclusos’.

La Virgen de las Mercedes es considerada ‘Patrona de los cautivos’, no solo físicos, sino también cautivos espiritualmente, y de todos aquellos que son los más marginados de la sociedad. En la Edad Media, Merced era sinónimo de misericordia, piedad o compasión, y era ejercida para aquellos que hayan sido privados de libertad y en peligro de perder su fe cristiana.

Fue así que, en 1976, el percusionista y compositor cartageno, Enrique ‘Kike’ Bonfante, le entregó a Julio Estrada conocido como ‘Fruko’, una oración titulada ‘Patrona de los reclusos’, con el fin de hacerla canción.

“Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes, la libertad y recursos, para salir de esta celda, ya me encuentro tan amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar”, se leía en la oración que le entregó Kike a Fruko.

En el Establecimiento Carcelario de Pasto luego de una procesión por los patios, se inició la celebración de las novenas en honor a la Virgen de las Mercedes, quien es la patrona de los reclusos. pic.twitter.com/VBP1mtqrik — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) September 17, 2021

El maestro Julio quedó atónito y de inmediato asintió para poder grabar el sencillo. La única persona que podía interpretarla con tal sentimiento fue Álvaro José Arroyo González, mejor conocido como ‘Joe Arroyo’, que la entonó junto a la orquesta ‘The Latin Brothers’.

La canción traspasó todas las barreras, pues las emisoras de radio no paraban de reproducirla, y a pesar de su conmovedor mensaje, era una de las canciones más bailadas en las discotecas más prestigiosas de Cali, la capital salsera de Colombia.

Cada 24 de septiembre celebramos a la Virgen de la Merced. Te sorprenderá el origen de este advocación. 👉https://t.co/H02JZpa1bH pic.twitter.com/d2vsBWrABM — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) September 24, 2021

La devoción en las cárceles es tan grande, que existen pequeñas capillas y altares coloridos que están dedicados a la Virgen, dentro de las instalaciones penitenciarias. Por ello, para las prisiones, cada 24 de septiembre, en el ‘Día de las Mercedes, es una fecha de fiesta.

En las prisiones, ‘Patrona de los reclusos’ se convirtió en un himno de devoción de la Virgen y de fe, para tener un futuro con libertad, según indicaron varios testimonios de exconvictos, de acuerdo a Aleteia. Asimismo, los hombres y mujeres cautivas, lloran al pie de la imagen de ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, pidiendo misericordia y libertad.

