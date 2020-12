Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima, pero también es uno de los hinchas más fieles del equipo de La Victoria. Así lo ha demostrado en los últimos tiempos cuando salió al frente para decir sin pelos en la lengua situaciones que él consideraba que no se manejaban bien en tienda aliancista.

Luego del descenso, ‘Wally’ no se quedó callado y en esta entrevista con El Comercio se fue con todo contra el Fondo Blanquiazul por la gestión y mostró su desaprobación con los técnicos que estuvieron al frente de Alianza Lima durante este año. Además, también habló sobre la división que había dentro del elenco que conllevó a que no se logren los objetivos trazados y pierdan la categoría.

¿Cuánto sufriste tras la derrota ante Sport Huancayo que conllevó al descenso de Alianza Lima?

Esto ya venía de antes, yo creo que Alianza Lima se comenzó a complicar desde que trajo a Mario Salas y le dio el tiro de gracia al club sacando a ‘Chicho’ Salas y poniendo Ahmed. Esas dos personas pusieron a Alianza en la situación en la que se encuentra.

¿Por qué crees que deportivamente Alianza Lima no reaccionó?

Eso pasa por la soberbia de sus entrenadores que le transmitieron al cuerpo técnico y jugadores, le pasó lo que le pasó. Ya ellos darán la cara y le dirán al hincha el porque Alianza Lima está en la Liga 2. Nosotros como exjugadores siempre estuvimos dispuestos a colaborar por el bien de Alianza Lima. Si ellos (directivos) no lo tomaron en cuenta ya eso escaparon de nuestra mano.

Entonces, ¿Hablaste con algún referente del equipo para preguntarle qué pasaba con el equipo?

Eso es otro tema. Yo trabajo para la FPF, he ido a Alianza Lima para supervisar y hablé con ellos un tema aparte (se refiere a Butrón y Cruzado) pero Alianza tenía un entrenador, entonces, es difícil que Leao ni Cruzado puedan afrontar las cosas. Estoy seguro que ellos como líderes lo dieron todo para que Alianza se situé, pero no alcanzó. Pero como te dije, uno puede hablar; sin embargo, si no te escuchan qué puedes hacer.

¿Qué tan complicado será para Alianza Lima jugar Segunda?

Los equipos de segunda no tienen mucha entrada económica. Tratan de hacer lo mejor con lo que tienen. Entonces, los que juegan la Liga 2 les favorece jugar en Lima. Cuando yo jugué en el 2009 de local y visitante había canchas desastrosas. Aparte, que la Liga 2 no tiene un convenio con una aerolínea, tú tenías que buscártela como viajar. Era complicado y los dirigentes de Boys en aquel momento tenían la ilusión de subir y hacían lo posible para que no le falte al equipo los sueldos y podamos viajar en los mejores buses o avión.

¿Cómo ves la situación que los dirigentes de Alianza Lima hayan hecho un reclamo a Licencias para aferrarse a la Liga 1?

Deportivamente hemos demostrado estar en la Liga 2 porque de 9 puntos no hemos hecho ningún punto y futbolísticamente nos merecemos estar en Segunda. Si por ahí se da lo otro, que mediante las reglas de fútbol y hay equipos que no lo han cumplido y por ese motivo tienen que quitarle puntos. ese ya es otro tema, pero futbolísticamente Alianza Lima no hizo los méritos para estar en la Liga 1.

¿Qué debe hacer Alianza Lima en adelante?

Deben renunciar todos. Remigio, Bermúdez, Farah, Torres, Salomón Lerner, Almejo, Posada y toda la gente que ellos han traído. Que dejen a la institución con personas que tienen la capacidad para buscar talento y que sobre todo ame al club, entregándose en beneficio a la institución para que vuelva al sitial que merece estar. Siguiendo el legado de antes, en donde peleábamos títulos y consiguiendo cosas importantes.

¿Consideras que alguien del plantel debe quedarse en Alianza Lima para volver a la Liga?

Aquí no se trata de obligar a nadie. El que sienta que tiene un compromiso con Alianza va a ser bienvenido porque eso se va a rescatar. Hay que ver quienes quieren afrontar este reto en la Liga 2 y de ahí formar el grupo para volver a la Liga 1.

¿Crees que exreferentes de Alianza Lima deberían encargarse de la elección de jugadores el próximo año?

Como te vuelvo a repetir, tiene que estar gente de la casa, personas identificados con Alianza Lima, ya que ellos siempre han tratado de dar lo mejor.

¿Pero no aceptarían si el Fondo Blanquiazul se los propone?

Ellos tienen que dar un paso al costado, porque saben que han hecho mal las cosas y que han llevado a Alianza a la situación en la que se encuentra ahora. Yo creo que por ética deben renunciar.

¿Crees que fue un error sacar a Gustavo Zevallos del equipo?

Lo de Gustavo Zevallos fue una cortina de humo. En cuatro años con Alianza Lima tuvo un título y dos subtítulos. Ellos lo responsabilizaron de todas las malas decisiones que hicieron sacando a Gustavo.

Con todo esto que se vive los que más sufren son ustedes como exjugadores y los hinchas...

Nosotros como exjugadores hemos tenido la suerte, en el momento que hemos vestido la blanquiazul, lo dejamos todo y conseguimos cosas importantes. Por eso, la rabia y el dolor que tenemos.

¿Y ustedes como exjugadores le han pedido explicaciones al fondo blanquiazul por qué se manejó mal el club?

Ellos no han tenido contacto con nosotros. Lo único que pasó que el día viernes antes del partido con Sport Huancayo se contactaron. Yo creo que la cosa ya estaba hecha para descender. Es más, Alianza no dependía de si mismo, tenía que esperar los resultados de dos equipos y que todo el mundo pensaba que iba a ser favorable, pero mira lo que pasó.

Los próximos años que se le viene a Alianza Lima será muy duro ¿no?

Así es. El 2021 y 2022 va a ser complicado para Alianza. El próximo año tiene que hacer todo el esfuerzo para que el 2022 esté en la Liga 1. Y el siguiente año tiene que hacer una reforma nuevamente para afrontar el campeonato y luego pensar en un torneo internacional.

¿Por qué con todas las comodidades y talento que había en Alianza Lima no pudo sostener un buen rendimiento?

Porque yo creo que después de lo que pasó con Pablo Bengoechea ese grupo estuvo partido. No tenía un compromiso, no tenía vergüenza deportiva, carecía de reacción en momentos complicados . Habían dos líderes donde uno estaba en el arco y no podía hacer nada. El otro a veces jugaba otras veces no lo hacía. Después de Ballón y algunos chicos, el resto no empujaba el carro al mismo lado.

¿Y es ahí en situaciones complicadas dónde se demuestra el compromiso con el club?

Es que si no se lo transmite sus dirigentes o el entrenador, son pocas las posibilidades que tú trates de dar lo mejor. El fútbol es colectivo y como tal se tiene que afrontar y no lo supimos manejar.

Finalmente, ¿Qué se juegue en Lima La Liga 2 crees que le pueda favorecer a Alianza?

Si es como este año, yo creo que sí, pero no es que Alianza Lima crea que, porque se va a jugar en Lima, tiene el campeonato en la mano. Jugar en Segunda es complicado. Alianza tiene que ir despacio, para poder llegar al objetivo sin ningún problema. Por eso, ya tienen que planificar todo y ver la logística para solo dedicarse a trabajar los jugadores.

