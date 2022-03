Wanda Nara es una mujer que no goza de mucha paz. El lunes por la noche, Juariu Braier, más conocida como la stalker de los famosos, detectó un mensaje posteado desde la cuenta de Instagram de la esposa del futbolista argentino Mauro Icardi. Ahí, se refería con duras palabras a La China Suárez.

Posteriormente, se filtraron chats con la actriz y otras personas. Al verse implicada nuevamente en un escándalo, Wanda Nara explicó en su cuenta de Instagram lo que pasó: asegura que le hackearon su perfil, por lo que ella no fue quien posteó los polémicos comentarios.

“¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado!”, decía el mensaje que se posteó desde la cuenta de Wanda Nara.

Este texto respondía a un comentario de una seguidora que le escribió “No pudo lograr su cometido la China” en un video donde ella sale besando a Mauro Icardi.

Wanda Nara: ¿le hackearon su cuenta de Instagram?

Lo primero que se pensó cuando se hizo viral el mensaje es que Wanda Nara se habría olvidado de cambiar de cuenta a la hora de hacer el comentario en Instagram. Kenny Palacios, amigo y estilista de Wanda Nara, contó que el perfil de ella fue hackeado.

Como esta versión no convenció, la propia Wanda Nara salió a hablar y contar lo sucedido. En sus stories de Instagram, la mujer de Icardi dijo que tuvo una larga noche tratando de evitar que le roben su perfil.

LEE TAMBIÉN: Las reacciones de los famosos a la canción que Residente dedicó a J Balvin

“No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”, dijo mientras mostraba capturas de pantalla con las pruebas.

Ella aseguró que en diciembre también le trataron de hackear la cuenta de Instagram. Debido a ese ataque, puso como mail de recuperación el correo de una amiga, y eso complicó la solución del problema que tuvo por el comentario sobre la China Suárez.

Debido a todos los comentarios que se generaron sobre el tema, Wanda Nara aclaró que no tiene ninguna cuenta paralela de Instagram y que no ha quedado en malos términos con la actriz China Suárez.

“En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR