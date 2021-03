9 de 10

"WandaVision" tiene lugar después de Endgame , y está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como Wanda Maximoff y Vision, una pareja de recién casados ​​en el pintoresco suburbio de Westview de la década de 1950. Con el transcurso de cada capítulo, la trama avanza a lo largo de las décadas en versiones inspiradas desde las clásicas sitcom como "The Dick Van Dyke Show" o "Bewitched" hasta "Malcolm in the Middle". Detrás de esta realidad, sin embargo, se esconde una verdad llena de dolor e ira.