El cambio de políticas de WhatsApp, continua siendo un tema polémico que no ha llegado a concretarse a lo largo de este año. Durante los primeros meses, —tras haber sido anunciado— millones de usuarios migraron a otras plataformas de mensajería y la fecha se fue aplazando.

Tras haber pasado todo este tiempo y ningún cambio de parte de la compañía, se entiende que la llegada de estas políticas es inminente. Aquí te contamos qué sucederá cuando estas normas empiecen a regir y cuáles son las consecuencias de no aceptarlas.

“Podrás aceptar nuestras Condiciones antes del 6 de noviembre de 2021 para seguir usando WhatsApp”, señala la compañía al colocar una fecha límite para aceptar sus medidas. Al menos este es el mensaje que se ha mostrado a quienes no las aceptan en los últimos meses.

¿Qué pasa si no acepto las políticas de WhatsApp?

En caso que no quieras aceptar las nuevas políticas de WhatsApp, aún podrás usar la aplicación. La empresa no expectorará automáticamente a quienes no acaten su pedido, sino que les ofrecerá un acceso limitado a las funciones de la app.

Esto quiere decir que quienes no acepten, no podrán enviar y recibir mensajes de forma normal, solo podrán ver las notificaciones que reciben, por ejemplo. “Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, detalla WhatsApp.

¿De qué se tratan las nuevas políticas de WhatsApp?

Según señala la compañía, el cambio de políticas, “no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo. WhatsApp sigue totalmente comprometido con la protección de la privacidad de las personas”.

Por otro lado, añade una función nueva para los usuarios de WhatsApp Business, se trata de un servicio de almacenamiento de datos para las empresas. “Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp”, señala la compañía perteneciente a Meta.

VIDEO RECOMENDADO

Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, anunció este jueves que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta, para representar mejor todas sus actividades, aunque el nombre de las diferentes redes se mantendrá. Conoce todos los detalles en este video.