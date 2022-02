Muchas actualizaciones están llegando a WhatsApp últimamente, y ahora la aplicación en iPhone permite escuchar mensajes de voz y archivos de audios fuera de los chats, una función que añade mayor versatilidad a la plataforma de mensajería.

Previo a esta innovación, si escuchabas el audio de una persona o un chat grupal, no podías salir de la ventana en la que se envió la nota de voz, pues ésta dejaba de reproducirse.

Ahora, con la actualización, los mensajes seguirán reproduciéndose en segundo plano, cuyo avance podrá visualizarse en una barra de reproducción en la parte superior de la pantalla llamada “Global Voice Note Player”.

Esta innovación está ligada a la versión 22.4.75 de la aplicación, que llegará a los teléfonos Apple por medio de una actualización. Por lo general, la configuración por defecto de un dispositivo iOS actualiza las apps de manera automática, sin embargo, puedes verificarlo de la siguiente manera:

Primero entra a “Configuración” .

. Luego busca en la lista la opción “App Store” y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Verifica el apartado “Descargas automáticas”, dónde debe estar habilitada la casilla “Actualizaciones de apps”.

En el caso de que tu teléfono aún no cuente con la nueva innovación de WhatsApp, te recomendamos que no te desesperes. Normalmente las actualizaciones se distribuyen de manera paulatina a los millones de usuarios de la aplicación. Cabe destacar que por el momento no existe la actualización para dispositivos Android.

Por otro lado, además de la mejora a las notas de voz, WhatsApp añadió recientemente una función que permite escuchar los audios antes de enviarlos, el cual simplemente consiste en arrastrar el ícono del micrófono hacia el candado y pausar el mensaje hasta que se muestre un reproductor.

Fuente: Digital Trends

