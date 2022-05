Probablemente te hayas topado en algún chat con los términos GTB y BRB, pero no sabes qué significan. A continuación te explicamos el significado de estos acrónimos derivados del idioma inglés, que suelen utilizarse para acortar expresiones en los mensajes de texto de las redes sociales.

El término GTG significa Go To Go, lo que en español se traduce como “me tengo que ir”, mientras BRB significa Be Right Back, lo que se traduce como “ahora vuelvo”.

Debido a la internacionalización de las redes sociales, cada día es más común ver el uso de abreviaturas, términos y acrónimos de otros idiomas. Y esto se debe a que se busca reducir el tiempo de redacción y estar al corriente con “las tendencias”.

No obstante, el origen de términos como GTG y BRB está relacionado con los inicios del Internet y otros servicios que se desprenden de la informática.

¿Cuándo se usa GTG?

El término GTG se acostumbra a utilizar en los chats con el objetivo de finalizar una conversación de manera rápida y sin dar muchos detalles de por qué tienes que retirarte.

Sin embargo, este término no es muy común verlo en los chats de redes sociales, puesto que se usa más en los chats de juegos en línea, donde la conversación no suele ser detallada en la mayoría de los casos.

Este término es parte del grupo de inicializaciones en línea que surgió en la década de los noventa, debido a los chats de Internet realizados a través de la tecnología IRC. Además de la conveniencia de acortar oraciones para adaptarse a tamaños de pantalla y límites de caracteres.

El acrónimo GTG también jugó un papel importante en la mensajería inicial. Dado que IRC no había “estado en línea” como los programas posteriores, era esencial que le hiciera saber a su socio que se iba. Decir GTG permitió a la gente hacerlo rápidamente.

De acuerdo con Internet, este término comenzó a utilizarse de forma popular desde 2002.

¿Cuándo se usa BRB?

El término BRB se acostumbra a emplear en los chats como WhatsApp o Facebook, dónde se buscar dar aviso a los demás de tu ausencia en un momento determinado.

De la misma manera que el término GTG, el término BRB se originó en los chats de Internet de 1990 cuando las personas no tenían forma de establecer un estado de “Fuera de línea”, siendo una forma básica de comunicar que estarías fuera del chat por un breve tiempo.

Fuente: Milenio