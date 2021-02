Que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo entero, de eso no cabe ninguna duda; así como tampoco entra en discusión el hecho de que cada vez más usuarios buscan proteger su privacidad cuando utilizan la popular herramienta para comunicarse con otras personas.

Además de no brindar o exponer su número de contacto a terceros con los que no se tenga confianza o simplemente no se quiera tener ninguna vinculación, los usuarios de la app también son muy cuidadosos de lo que ponen en sus Estados, sobre todo cuando se trata de pasajes o momentos de su ámbito privado y que solo quieren compartir con gente cercana.

Si quieres proteger tu privacidad en WhatsApp y no quieres que personas indeseadas vean las actualizaciones de tus Estados, te presentamos un interesante truco que puedes poner en práctica desde ya, gracias a la página show.news.

Entra a la sección de Estados de WhatsApp

Si estás en Android, haz clic en Más opciones, Privacidad de Estados

Si estás en iPhone, da clic en la opción Privacidad

Luego encontrarás tres alternativas: Mis contactos (todos los contactos podrán ver tus actualizaciones de Estado) | Mis contactos, excepto... (tus contactos podrán ver tus actualizaciones de Estado, excepto los que tú selecciones) | Solo compartir con... (podrán ver tus actualizaciones de Estado los contactos que tú selecciones)

Cliquea en la última opción para que selecciones quién puede ver tus actualizaciones de estado.

De esta manera, podrás asegurarte que todas las actualizaciones que realices en tus Estados en la app solo podrán ser visualizados por tus familiares y/o amigos cercanos, descartando así cualquier tipo de asedio de parte de otros contactos que no conozcas o con los que no quieras compartir tus cosas.

