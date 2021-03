6 de 15

"La primera vez que me vacuné, quise llorar pero no lo hice, sólo por la abrumadora sensación de alivio. Había tenido una neumonía el año anterior y mis pulmones seguían siendo sensibles", escribió para su reporte personal para la plataforma digital Oprah Daily. "Tenía mucho miedo de los estragos que me causaría la COVID-19; por eso era tan superestricta con las idas y venidas de todo el mundo en mi espacio. (...) Después de la segunda inyección de la vacuna, no me sentí bien durante unas 30 horas. Tuve todos los síntomas clásicos: fiebre, escalofríos, letargo. Pero fue un inconveniente tan pequeño para estar protegida contra un virus que ha matado a tantos", añadió. "Pensé mucho durante ese tiempo en el más de medio millón de personas de este país que perdieron la vida a causa de este virus, y en lo que tuvieron que soportar".