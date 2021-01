Con una publicación en Instagram de intriga, Deportivo Olmedo de Ecuador anunciaba la llegada de Wilder Cartagena como nuevo refuerzo para la temporada 2021. El Comercio llamó a la presidenta de dicho club, Mayra Arguello, para que nos cuente sobre el fichaje del volante peruano y cómo se dio la negociación.

“Al momento, Olmedo tiene un cupo para seis extranjeros. Teníamos solo uno contratado quedando cinco disponibles y el profesor Pablo Trobbiani, con referencias del profesor Ricardo Gareca, vio la necesidad de ese puesto y consideró que el jugador Wilder Cartagena puede estar en club Centro Deportivo Olmedo. El contrato es por un año. Yo espero que dentro de la consideración lo podamos tener entre miércoles o jueves para que pueda hacer la pretemporada con el resto del plantel. Además, el profesor Pablo Trobbiani había mirado al jugador Cartagena y cuando vio la posibilidad de que él pueda estar nosotros le hemos extendido el aval para que pueda contar con Wilder”, dijo la titular del cuadro norteño.

“El jugador quiere siempre mostrarse. Vio la posibilidad que en Olmedo pueda venir a ser parte de la titularidad y eso se mostró un tanto atractivo para que él pueda hacer todas las gestiones y de un ‘ok’ para venir a Ecuador”, añadió.

Sobre los protocolos que tendrá que hacer Wilder Cartagena al llegar a Ecuador, Arguello indicó lo siguiente: “Primero tiene que presentar la prueba PCR y de ahí se pondrá a disposición del cuerpo médico del club. Ellos le harán una prueba cuantitativa porque el día 19 toda la Liga Pro hará el PCR a todos los planteles”.

¿Cómo llegó el nombre de Wilder Cartagena a Olmedo?

“Primero, se pasa a la Comisión de Fútbol, ellos analizan el tema de los partidos jugados del futbolista en su posición, diferentes asistencias. Luego de eso vemos que no tenga escándalos, que es lo principal para nosotros como institución. Lo he podido mirar en videos, lo que me gusta es cómo va a quitar el balón. Es un buen mediocampista. Lo que hemos valorado nosotros es la fuerza en piernas que realmente hace él para tratar de ir al balón por abajo. Esas son las referencias que tenemos y esperamos que Wilder pueda estar acá en Olmedo a la altura”, dijo la presidenta del club.

Wilder Cartagena llega a uno de los clubes legendarios del fútbol ecuatoriano como Deportivo Olmedo. Tiene 101 años de historia y una de las estrellas que jugó en este club fue el argentino Hernán Barcos. Olmedo viene de un saneamiento económico y tiene como objetivo participar en una copa internacional. Ese es el objetivo que se han trazado como club de la mano de su técnico, el argentino Pablo Trobbiani.

Finalmente, la titular del Deportivo Olmedo dejó este mensaje de concientización hacia los futbolistas: “Como le digo a todos mis jugadores, aprovechen el fútbol, es una profesión corta y si la saben valorar, aprovéchenlo”, sentenció.

