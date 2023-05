El actor Will Poulter cada vez tiene mayor presencia en Hollywood. A sus 30 años, ha estado presente en varias franquicias juveniles de renombre, como es el caso de Narnia y Maze Runner, bajo las órdenes de Kathryn Bigelow, una ganadora del Oscar, y también con realizadores de importante presencia como Ari Aster y Lenny Abrahamson. La popularidad de Poulter ha ascendido gracias a su participación en la reciente tercera entrega de “Guardianes de la Galaxia”.

Su actual fama ha sobrepasado límites a tal punto que cuando regresa a su ciudad de origen Londres, Inglaterra, es imposible que camine por las calles con normalidad, como lo solía hacer en su adolescencia. En Estados Unidos, país de la importante industria cinematográfica, también le pasa lo mismo.

A raíz de su fama, ha surgido una divertida coincidencia entre el actor y un personaje animado. Recientemente, Will utilizó su cuenta de Instagram para contar sobre un encuentro casual que tuvo con un seguidor en un baño de Los Ángeles hace unos días. ¿Qué sucedió?

Will Poulter es confundido con un personaje de Toy Story

El actor contó en una entrevista con GQ un curioso hecho que le pasó la semana anterior en Estados Unidos. “Un tipo en un urinario en Los Ángeles se giró hacia mí y me dijo: ‘Sales en Toy Story , ¿verdad?’. Y yo estaba como, ‘Bueno, eso fueron dibujos animados’”, compartió de manera divertida Poulter.

Will manifestó que no quiere ser grosero con la gente y aprecia que haya memes relacionados a él. Es por ese motivo, que el actor se disfrazó como Sid, personaje de la película animada “Toy Story”. La acción tuvo un motivo más importante: lo hizo en la semana contra el acoso escolar.

“Podría decirse que no he ayudado a mi caso. Pero ‘Toy Story’ salió en 1995. Tenía dos años. Y no lo estaban haciendo con acción con personas reales”, compartió el actor.

¿Quién es Sid Phillips, personaje de Toy Story?

Sid Phillips es el primer villano de la saga de Toy Story, la franquicia de Disney-Pixar. Como ya lo ha mencionado Will Poulter, al tratarse de un dibujo animado, no fue interpretado por ningún actor. Ni si quiera sus gestos o movimientos debido a la época. Recordemos que la película fue producida hace 29 años en 1995.

¿Quién le dio la voz al personaje? Sid adoptó la voz en inglés, en la ficción, del cantante estadounidense Erik Von Detten. Mientras que, para el público hispanoamericano, el colega que realizó su trabajo fue el actor mexicano de doblaje Enzo Fortuny.

¿Cómo se hizo popular Will Poulter?

Poulter es cada vez más conocido en el mundo cinematográfico por los cinéfilos. Aunque sabe que es famoso, hay situaciones cotidianas a las cuales no se acostumbra y expresa su molestia. “Durante los últimos años, prácticamente todos los días alguien toma una foto sin preguntar, lo cual es incómodo”, manifestó el actor en la entrevista.

Además, agregó que el privilegio masculino lo ha protegido de ese tipo de cosificaciones y de la idea de que hasta ahora ha realizado su trabajo de manera normal. Su apariencia física no ha influido en ello o ha sido un tema de conversación, lo que el resalta como un privilegio. Un caso muy contrario al de sus contrapartes femeninas en la industria, según recoge La Vanguardia.

Poulter interpreta a Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia, un ser creado por el Soberano, que tiene como objetivo destruir a los protagonistas. Will declaró que Warlock aporta mucha comedia, al tratarse de un personaje que está conociendo el mundo por primera vez.