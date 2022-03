Will Smith empezó a mostrar interés en la música desde muy temprano y para 1985 inició el dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince con su amigo de la infancia Jeffrey Townes. En 1987 lanzaron su primer álbum "Rock the House". Un año después lanzaron la canción "Parents Just Don't Understand" para su disco "He's the DJ, I'm the Rapper", tema que llevó un Grammy en 1989. (Foto: Jive/RCA)