No hay momento más hablado en la ceremonia del Oscar 2022 que la bofetada que le proporcionó Will Smith al comediante Chris Rock durante la presentación de la categoría Mejor documental.

La agresión, causada por una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will, relacionada por la enfermedad genética de alopecia, opacó todo lo demás que ocurrió en la ceremonia como la victoria de la primera película de un servicio de streaming como “CODA”, la de la primera actriz abiertamente miembro de la comunidad LGBTI+ con Ariana DeBose y el segundo actor sordo en llevarse un Oscar.

Sobre esto, nada menos que Jim Carrey, reconocido actor canadiense-estadounidense, dio una opinión bastante controversial sobre esta polémica situación ocurrida en la última edición de los premios más esperados de la industria cinematográfica.

“Me da asco, y me dio asco la ovación que le dieron. En Hollywood son unos cobardes. Lo sentí como una indicación de que ya no es un club de gente guay”, dijo Carrey en una entrevista bastante comentada para CBS Mornings.

“Si hubiera sido yo, habría anunciado esta mañana que iba a denunciar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser historia. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, dijo el actor. “Si queremos gritar nuestra desaprobación como público, o mostrarlo, o decir algo en Twitter... Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien por decir unas palabras”.

“Salió de la nada. Will tiene esta frustración dentro de él, y le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho cosas geniales, pero eso no estuvo bien”, continuó Carrey. Por último, el famoso intérprete de “La Máscara” señaló lo siguiente:

“Eclipsó el momento para brillar de todo el mundo. Mucha gente trabajó muy duro para poder estar ahí y tener su momento y recibir ese premio por ese trabajo durísimo, no es moco de pavo todo lo que hay que hacer para que te nominen a un Óscar... Y fue un momento egoísta, eclipsar todo eso.”

