El casting todavía no ha iniciado, pero según “Variety” es muy posible que pronto Warner Bros salga en busca del reemplazante de Johnny Depp para la precuela de Willy Wonka, a estrenarse en el 2023.

¿Quién será el excéntrico empresario chocolatero del universo de “Charlie y la fábrica de chocolate”? Warner Bros ya baraja algunas opciones.

Willy Wonka: ¿Qué pasó con Johnny Depp y quién lo reemplazaría?

El actor está viviendo algunos procesos judiciales derivados del escandaloso divorcio con Amber Heard, razón que lo ha llevado a perder dos papeles importantes: el de “Jack Sparrow” en “Piratas del Caribe” y el de “Gellert Grindelwald” en “Animales Fantásticos”.

Sin embargo, esta no es el motivo por la que no seguiría como Willy Wonka. Para la precuela que será producida por David Heyman (quien ha trabajado en la saga de Harry Potter), se estaría buscando un actor más joven.

La idea es contar los comienzos de Willy Wonka. Es decir, antes de que se convierte en un exitoso empresario de la industria de golosinas.

Por eso, dos actores suenan fuerte: Tom Holland y Timothée Chalamet, de 24 y 25 años respectivamente. El primero es reconocido por interpretar el personaje de Spider-Man en el universo de Marvel.

Chalamet, por su parte, es reconocido por su actuación en la película “Call Me by Your Name”, donde interpreta a Elio. También ha actuado en películas como “The King” y “Mujercitas”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cinescape: The Mandalorian y baby Yoda la están rompiendo