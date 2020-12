2 de 6

Eric Eisenberg de CinemaBlend: " ¡'Wonder Woman 1984' es fantástica! La historia es excelente y tiene un gran y oportuno mensaje; contiene un montón de sorpresas; y se hace un trabajo increíble con Cheetah y Max Lord (Wiig y Pascal son ambos estelares). (...) Me decepcionó el tercer acto, que no me pareció tan fuerte como el resto de la película, pero también lo reconocí inmediatamente como uno de los mejores orígenes de héroes de la era moderna." (Foto: Warner Bros.)